டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முகாம் அலுவலகத்திற்கு குடியேறிய முதல்வர் விஜய்?
இந்த முகாம் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சருக்குத் தனி அலுவலக அறை, தனிச் செயலாளர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் பணியாற்றுவதற்கு தனித்தனி அறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 2:34 PM IST
சென்னை: சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று முதல் குடியேறி அலுவலகப் பணிகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் ச. ஜோசப் விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தனது அரசு நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களையும் நடத்தி வந்தார்.
இதற்கிடையே, நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்குச் சென்று வருவதால், முதலமைச்சர் தினமும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருந்தது. இதனால் ஏற்படும் பயண நேரத்தைக் குறைக்கவும், பாதுகாப்புப் பணிகளில் காவல் துறையினருக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறைக்கவும் சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலையில் உள்ள பொதிகை வளாகத்தில் இருக்கும் அரசு இல்லம், முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த முகாம் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சருக்குத் தனி அலுவலக அறை, தனிச் செயலாளர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் பணியாற்றுவதற்குத் தனித்தனி அறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவதற்காகக் கூட்ட அரங்கமும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இதுதவிர, உடற்பயிற்சிக் கூடம், பேட்மிண்டன் மைதானம், நடைப்பயிற்சிப் பாதை மற்றும் பசுமையான புல்வெளி உள்ளிட்ட வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முதலமைச்சரின் அன்றாட அலுவலகப் பணிகள், கோப்புகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாக ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை ஒரே வளாகத்தில் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த அலுவலகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஏற்கனவே இந்த முகாம் அலுவலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த மாத இறுதியில் நேரில் ஆய்வு செய்திருந்தார். இந்நிலையில், அலுவலகப் புதுப்பிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இன்று முதல் அவர் அங்கு குடியேறியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதன் மூலம் நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்குச் சென்று வருவதற்கான பயண நேரம் குறைவதுடன், முதலமைச்சரின் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகக் காவல்துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஏற்பாடுகளும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.