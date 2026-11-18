முதல்வர் விஜய் வருகையை படம் பிடிக்கத் தடை? பத்திரிகையாளர்கள், போலீசார் இடையே தள்ளுமுள்ளு
முதலமைச்சர் விஜய்யின் பயண நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை டிஜிஎஸ் தினகரன் சாலை, பொதிகை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அரசு இல்லம், முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
Published : November 18, 2026 at 1:41 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் முகாம் அலுவலக வருகையை படம்பிடிக்க வந்த ஊடகத்தினரை போலீசார் தடுத்ததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் த.வெ.க அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து, கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இதனையடுத்து, த.வெ.க தலைவர் ஜோசப் விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து அரசு நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனைக் கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய், நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்துக்குச் சென்று வருவதால், தினமும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் பயண நேரத்தைக் குறைக்கவும், பாதுகாப்புப் பணிகளில் காவல்துறையினருக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறைக்கவும், சென்னை டி.ஜி.எஸ் தினகரன் சாலை, பொதிகை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அரசு இல்லம், முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த முகாம் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சருக்கு தனி அலுவலக அறை, தனிச் செயலாளர்கள், மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் பணியாற்றுவதற்குத் தனித்தனி அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவதற்காகக் கூட்ட அரங்கமும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது.
இதுதவிர, உடற்பயிற்சிக் கூடம், பேட்மிண்டன் மைதானம், நடைப்பயிற்சிப் பாதை, மற்றும் பசுமையான புல்வெளி உள்ளிட்ட வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. முதலமைச்சரின் அன்றாட அலுவலகப் பணிகள், கோப்புகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாக ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை ஒரே வளாகத்தில் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த முகாம் அலுவலகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஏற்கனவே, கடந்த 5ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் இந்த முகாம் அலுவலகத்துக்கு சென்றிருந்தார். இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் அவர் முகாம் அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்தார். அப்போது, முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்துக்கு வந்து செல்லும் காட்சிகளைப் பதிவு செய்வதற்காக அதன் நுழைவுவாயில் அருகே ஊடகவியலாளர்கள் காத்திருந்தனர். ஆனால், அங்கிருந்த காவல்துறையினர் ஊடகத்தினர் காட்சிகளைப் பதிவு செய்வதைத் தடுத்தனர்.
இதனால் பத்திரிகையாளர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதுடன், தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது. முதலமைச்சரின் வருகையைச் செய்தியாகச் சேகரிக்கக் காத்திருந்த ஊடகத்தினருக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இந்த தள்ளுமுள்ளு சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பல்வேறு பத்திரிகையாளர் சங்கங்கள் கண்டனங்கள் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.