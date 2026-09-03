தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச தரத்தில் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி, இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி, வேலைவாய்ப்பு - முதலமைச்சர் விஜய்யின் புதிய அறிவிப்பு
உலகத்தரம் வாய்ந்த மோட்டார் வாகன கார் பந்தய அரங்குகளை அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுலா, சிறப்பு வாகன உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகள், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் மேம்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.
Published : September 3, 2026 at 5:05 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச தரத்திலான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் இன்று அறிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியபோது, தமிழ்நாட்டை உலகளாவிய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மையமாக உருவாக்கும் நோக்கில், சர்வதேச தரத்திலான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகன உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னணி மாநிலமாகத் திகழ்கிறது. பல்வேறு வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள், தங்களது புதிய வாகனத் தொழிற்சாலைகளை நிறுவுவதற்கு தமிழ்நாட்டினை முதன்மை விருப்பமாகக் கருதுகின்றன. இந்தியாவில் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் வாகன உற்பத்தியில், தமிழ்நாடு ஒரு முன்னணி மாநிலமாகத் திகழ்கிறது. இந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் உற்பத்திப் பிரிவுகள் கோயம்புத்தூரில் இயங்கி வருகின்றன.
மெட்ராஸ் இண்டர்நேஷனல் சர்க்யூட் (Madras International Circuit) சென்னைக்கு அருகில் இருங்காட்டுக்கோட்டையிலும், KARI Motor Speed Way கோயம்புத்தூரிலும் மோட்டார் பந்தயத்திற்கான முக்கியக் கட்டமைப்புகளாக உள்ளன. இந்தப் பந்தய அரங்குகளில், தேசிய அளவில் F-3, F-4 கார் பந்தயப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. தற்போது மோட்டார் வாகனப் பந்தயத்திலும் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாகத் திகழ்கிறது.
தமிழ்நாட்டை சர்வதேச அளவிலான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸின் முக்கிய மையமாக உருவாக்கவும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம் (Motor Sports City) உருவாக்கப்படும்.#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | pic.twitter.com/M3uolFAiFs— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) September 3, 2026
புதிய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்
தமிழ்நாடு வலுவான ஆட்டோமொபைல் உற்பத்திக் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உலக அளவிலான மோட்டார் வாகன கார் பந்தய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான கார் உற்பத்தி ஆலைகளையும், அதற்குத் தேவையான உப தொழிற்சாலைகளையும் அமைக்கத் தேவையான சூழல் உள்ளது.
உலகத்தரம் வாய்ந்த மோட்டார் வாகன கார் பந்தய அரங்குகளை அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுலா, சிறப்பு வாகன உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகள், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் மேம்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது.
இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி
விளையாட்டுச் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும், தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களிடையே மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மீது அதிகரித்துவரும் ஆர்வத்தை ஊக்குவித்து, அவர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சிகள் வழங்கி தமிழ்நாட்டை சர்வதேச அளவிலான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸின் முக்கிய மையமாக உருவாக்கவும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம் (Motor Sports City) உருவாக்கப்படும்.
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சர்வதேச அளவிலான போட்டிகள்
இந்த நகரத்தில் சர்வதேசத் தரத்திலான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பந்தயத்தடம் மற்றும் அதற்கான நவீன உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் பயிற்சி வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4 போன்ற சர்வதேசத் தரத்திலான போட்டிகள் நடத்துவதற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
இளைஞர்களின் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் திறமைகளைக் கண்டறிந்து, பயிற்சி மற்றும் போட்டி வாய்ப்புகள் வழங்கி, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான வீரர்களை உருவாக்குவதுடன், விளையாட்டுச் சுற்றுலாவையும் மேம்படுத்தும் வகையில் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம் (Motor Sports City) அமையும்” என அறிவித்தார்.
மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை மையமாகக் கொண்டு விளையாட்டு சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும், வாகன உற்பத்தி மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தொழில்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் இந்தத் திட்டம் முக்கிய பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், திட்டத்தின் மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய அளவில் மட்டுமின்றி, உலகளவிலும் தமிழ்நாட்டின் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் அடையாளம் மேலும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.