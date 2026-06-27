மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜின் இறுதி பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த நடிப்பு, கிராமிய வாழ்வியல் மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் ஆழமான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தவர் பாக்யராஜ் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 27, 2026 at 12:39 PM IST
சென்னை: மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜின் திரைத்துறை பயணத்தை போற்றி, அவருடைய இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) இன்று திடீரென மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது மறைவிற்கு திரைத்துறையினரும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சமூக வலைதள பக்கத்தில் இயக்குநர் பாக்யராஜின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அந்த பதிவில், “தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த கே.பாக்யராஜ் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த நடிப்பு, கிராமிய வாழ்வியல் மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் ஆழமான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் மக்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்த கே.பாக்யராஜின் பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட உலகிற்கு அளப்பரியதாகும்.
அவரது ஒவ்வொரு படைப்பும் பொழுதுபோக்கோடு, மனிதநேயம் மற்றும் சமூக விழுமியங்களை பேசும் காலத்தால் அழியாத நினைவுகளாக என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவரது மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். கே.பாக்யராஜை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும் மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்.
தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த திரு. கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 27, 2026
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த… pic.twitter.com/Nun0KZ3biV
திரைத்துறையில் கே.பாக்யராஜின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பாக்யராஜின் இல்லத்தில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று பிற்பகல் 2 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்துகிறார்.
மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜின் உடல் நாளை மதியம் 1.30 மணிக்கு சென்னை பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்படவுள்ளது. அவருடைய மகனும் நடிகருமான சாந்தனு மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய் இருவரும் நீண்டகாலமாகவே நெருக்கமாக இருந்து வருகின்றனர். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த ‘மாஸ்டர்’ படத்தில் சாந்தனு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சாந்தனுவின் திருமணத்திற்கும் விஜய் தான் தாலி எடுத்து கொடுத்து சிறப்பித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.