அரியலூரில் ரோந்து பணியின் போது தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த ஊர்க்காவல் படை வீரர்: ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு
காவலர்கள் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 1, 2026 at 8:48 PM IST
அரியலூர்: அரியலூரில் ரோந்து பணியின்போது தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்ச ரூபாய் நிவாரண உதவியை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை அருகே உள்ள தளவாய் பகுதியில் கடந்த 29-ஆம் தேதி நள்ளிரவில் காவலர் ராஜாகண்ணு மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் ஆகியோர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது தனியார் சிமெண்ட் ஆலை அருகே மது அருந்திக் கொண்டிருந்த சிலப்பனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மதிவாணன், தாமரைக்கண்ணன் மற்றும் பரிதி ஆகிய மூவரையும் விசாரித்து எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.
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பின்னர், மீண்டும் அவர்கள் ஈச்சங்காடு பிரதான சாலையில் சந்தேகத்திற்கு இடமான நிலையில் இருந்ததால், அவர்களை விசாரிக்க முற்பட்டபோது, அவர்கள் தாக்கியதில் இரண்டாம்நிலைக் காவலரும், ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்தவருமான வெங்கடேசன் காயம் அடைந்து செந்துறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். பின்னர், மேல்சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசனின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளதுடன், வெங்கடேசனின் குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் நிவாரண உதவியையும் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ரோந்து பணியின்போது தாக்கப்பட்டதில் ஊர்க்காவலர் படை வீரர் வெங்கடேசன் உயிரிழந்தார் என்ற துயரமான செய்தியை அறிந்து மிகுந்த வருத்தமும், வேதனையும் அடைந்தேன். அவருடைய உயிரிழப்பு, தமிழ்நாடு ஊர்க்காவல் படைக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
வெங்கடேசனை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், அவரது உறவினர்கள் மற்றும் அவருடன் பணிபுரிபவர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், காவலர்கள் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.