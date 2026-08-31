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பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு முதல் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி பூங்கா வரை - முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்புகள்

பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 44 ஆக உயர்த்து முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.

சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதல்வர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதல்வர் விஜய் (Screengrab from YT/@tamilnaduassembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 12:22 PM IST

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சென்னை: பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு உட்பட புதிய துணை மின்நிலையங்கள், காஞ்சிபுரத்தில் செமிகண்டக்டர் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 31) 110 விதியின் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நலன், தொழில்துறை வளர்ச்சி, மின் உற்பத்தி ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் முக்கியமாக பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்று, பால் உற்பத்தி விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 44 ஆக உயர்த்தி அறிவித்தார்.

பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு

இதுகுறித்து அறிவிப்பை வெளியிட்ட அவர், கறவை மாடுகளுக்கான இதர இடுபொருட்களின் விலை உயர்வால், பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்த பால் உற்பத்தியாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கைவைத்தனர். அந்த வகையில், அக்கோரிக்கையினை பரிசீலனை செய்து, லிட்டர் ஒன்றுக்கு பால் கொள்முதல் விலை ரூபாய் 44 ஆக உயர்த்தப்படுகிறதாக தெரிவித்தார்.

பால் கொள்முதல் விலை ஏற்கனவே அதிகரிக்கப்பட்டு லிட்டருக்கு ரூ. 41 ஆக உள்ள நிலையில், மீண்டும் ரூ. 3 அதிகரிக்கப்பட்டு, தற்பொழுது லிட்டர் 44 ரூபாயாக வழங்கப்படும் எனவும், இதன் மூலம் 3.15 லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயன் பெறுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரத்தில் செமிகண்டக்டர் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ்ட் உற்பத்தி பூங்கா

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மதுரமங்கலத்தில், குறைக்கடத்தி மற்றும் மின்னணு உற்பத்தி பூங்கா 175 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் அமைக்கப்படும். இதில் உலகத்தரம் வாய்ந்த, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (R&D) வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் இத்துறையில் சுமார் 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும். மேலும், சுமார் 5,000 நபர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

196 புதிய துணை மின்நிலையங்கள்

196 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். மேலும், 15 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் நீளமுடைய புதிய மின்பாதைகள் அமைக்கப்படும் என்றும், ஏற்கனவே உள்ள மின்பாதைகள் வலுப்படுத்தப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

இத்திட்டம் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் (தமிழ்நாடு மின்பரிமாற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டம்) மூலம் 33 ஆயிரத்து 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

தூத்துக்குடியில் புதிய சூப்பர்கிரிட்டிகல் வெப்ப மின் நிலையம்

மேலும், 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 2 அலகுகளுடன், மொத்தமாக 1,600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட புதிய சூப்பர்கிரிட்டிகல் வெப்ப மின் நிலையம் (New Supercritical Thermal Power Station) 20 ஆயிரத்து 800 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூத்துக்குடியில் நிறுவப்படும்.

திருச்சியில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம்

தமிழ்நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள திருச்சிராப்பள்ளி மண்டலத்தில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம் (Multi Model Logistics Hub) அமைக்கப்படும். இத்திட்டம் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் (TIDCO) மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்படும்.

கோயம்புத்தூரில் டிஜிட்டல் நிதி மையம்

தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் (TIDCO) மூலம் கோயம்புத்தூரில் டிஜிட்டல் நிதி மையம் (கோயம்புத்தூர் ஃபின்டெக் மையம்) 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்படும்.

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உலகத் தரத்திலான வசதிகள், அலுவலக இடங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், நவீன ஆய்வகங்கள், பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு போன்ற அதிநவீன வசதிகள் இம்மையத்தில் இடம்பெறும் என்றும், உலகளாவிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், நவீன தொழில் நுட்பங்களை ஊக்குவிக்கவும், உயர்தர வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் இத்திட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்படும்.

மின் பகிர்மான கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்படும்

மின் பகிர்மான கட்டமைப்பு (Distribution) மேம்பாட்டுப் பணிகள் 1,762 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் 36 புதிய 33/11 கிலோ வோல்ட் துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்.

மேலும், புதிய மின் பகிர்மான மின்மாற்றிகளை நிறுவப்பட்டு, சேதமடைந்த மற்றும் பயன்பாட்டுக் காலம் நிறைவடைந்த கேபிள்கள், மின்கடத்திகள், Pillar Box, Circuit Breakers உள்ளிட்ட உபகரணங்களை மாற்றம் செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தனது அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CM VIJAY NEW ANNOUNCEMENTS
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PARK
மின்சாரத்துறை புதிய அறிவிப்புகள்
பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம்
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