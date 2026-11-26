தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக ஆண் அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் மகப்பேறு கால விடுப்பு - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
ஆண் அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் தந்தையர் மகப்பேறு கால விடுப்பு வழங்கப்படுவது குடும்பப் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், குழந்தை வளர்ப்பில் தந்தையின் பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்தவும் உதவும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசில் பணிப்புரியும் ஆண் பணியாளர்களுக்கு முதன்முறையாக தந்தையர் மகப்பேறு கால விடுப்பு அளித்து முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசில் பணிபுரியும் பெண் பணியாளர்களுக்கு 365 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ஆண் பணியாளர்களுக்கும் தந்தையர் மகப்பேறுகால விடுப்பு வழங்கப் பரிசீலிக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கை அரசுப் பணியாளர்களிடமிருந்து அரசுக்கு வரப்பெற்றுள்ளது.
இதனை பரிசீலித்த தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக தந்தையர் மகப்பேறுகால விடுப்பை அறிவித்துள்ளது. இதற்கான ஆணையை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக தந்தையர் மகப்பேறு கால விடுப்பு
அதில், ”குழந்தை பிறக்கும் காலகட்டம் என்பது தாய் மற்றும் குழந்தைக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். இக்காலகட்டத்தில் தாய்க்கு உடல் மற்றும் மனரீதியான ஆதரவு வழங்குவதுடன், குழந்தை பராமரிப்பிலும் தந்தையின் பங்களிப்பு அவசியமாகிறது.
பெண் அரசுப் பணியாளர்களுக்கு 365 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படுவது தாய்மை மற்றும் குழந்தை நலனுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அதேபோன்று, ஆண் அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் தந்தையர் மகப்பேறுகால விடுப்பு (Paternity Leave) வழங்கப்படுவது குடும்பப் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், குழந்தை வளர்ப்பில் தந்தையின் பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்தவும் உதவும்.
எனவே, தமிழ்நாடு அரசு இக்கோரிக்கையைக் கனிவுடன் பரிசீலித்து, திருமணமான ஆண் அரசுப் பணியாளர்களுக்கு, அவர்தம் மனைவியின் மகப்பேறு காலத்தில் உடனிருக்க ஏதுவாக 15 நாட்கள் தந்தையர் மகப்பேறுகால விடுப்பு (Paternity Leave) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அவ்விடுப்பினைக் குழந்தை பிறப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பிருந்தோ அல்லது குழந்தை பிறந்த தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள்ளாகவோ எடுத்து கொள்ளலாம்” என ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தாய்மார்களுக்கான மகப்பேறு விடுப்பு
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு ஒரு ஆண்டுகள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்ற சூழல் இருந்தது. மூன்றாவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் அரசு ஊழியர்களுக்கு 9 மாதங்கள் மட்டுமே விடுப்பு அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
இதை திருத்திமாறு அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 18 அன்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில், மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதன்படி, மூன்றாவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு 12 மாதங்கள்; அதாவது ஓராண்டு விடுப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது, அரசு ஊழியர்களாக இருக்கும் தந்தைகளுக்கும் மகப்பேறு கால விடுப்பை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது, பல்வேறு தரப்பினரிடயே பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.