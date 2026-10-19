இடைத்தேர்தல் வெற்றி: மதுராந்தகத்துக்கு பல கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை அள்ளிக் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்

இடைத்தேர்தல் வெற்றி: மதுராந்தகத்துக்கு பல கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை அள்ளிக் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்
புதிய அரசு மகளிர் கல்லூரி, நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள், தடுப்பணைகள், புதிய வீடுகள் என பல கோடி மதிப்பிலான திட்டங்கள் மதுராந்தகத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : October 19, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு பல கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார். புதிய கல்லூரி, தடுப்பணை, நெல் கொள்முதல் நிலையம் என பல்வேறு திட்டங்கள் இவற்றில் அடங்கும்.
மதுராந்தகம் (செங்கல்பட்டு மாவட்டம்) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு அண்மையில் இடைத்தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதில் ஆளும் தவெக வெற்றி வாகை சூடியது. தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமையப் பெற்ற பிறகு நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் என்பதால், இந்த வெற்றியானது தவெகவினரை மேலும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த தொகுதிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, மதுராந்தகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் பின்வருமாறு:
தடுப்பணைகள், சமுதாய நலக்கூடம்
மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அத்திமனம் கிராமத்தில் புக்கத்துறை மடுவின் குறுக்கே சுமார் ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய தடுப்பணை அமைக்கப்படும். செம்பூண்டி ஊராட்சியில் உள்ள பொதுப்பணித் துறை ஏரியின் மதகுகள் சுமார் ரூ.4.50 கோடி மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்படும். நெல்வாய் ஊராட்சியில் உள்ள மடுவை தூர்வாரி, கரைகளைப் பலப்படுத்தும் பணிகள் சுமார் ரூ.1.30 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும். தின்னலூர் ஊராட்சியில் ரூ.70 லட்சம் மதிப்பில் புதிய சமுதாய நலக்கூடம் கட்டப்படும்.
நெல் கொள்முதல் நிலையம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தலா ரூ.30 லட்சம் மதிப்பில் 6 நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் சுமார் ரூ. 1.80 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும். ஆத்தூரில் சுமார் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 20,000 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட SEMI COVERED நெல் கிடங்கு அமைக்கப்படும். அங்கு சுமார் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநில விதைப் பண்ணையும் அமைக்கப்படும்.
புதிய மகளிர் கல்லூரி
மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அச்சரப்பாக்கத்தில் சுமார் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய அரசு மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைக்கப்படும். பாலாற்றின் குறுக்கே படாளம் மற்றும் உதயம்பாக்கம் இடையே ஒரு புதிய உயர்மட்ட தடுப்பணை கட்ட சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டு, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
அவசரகால சிகிச்சை பிரிவு
1984-ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட சுமார் 30 கி.மீ. நீளமுள்ள மதுராந்தகம் உயர்மட்டக் கால்வாயை 30 ஏரிகளுக்கு நீர் கிடைக்க செய்யும் வகையில் தூர்வாரி, அதன் கட்டமைப்புகள் படிப்படியாகச் சீரமைக்கப்படும். மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையில் சுமார் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விபத்து மற்றும் அவசரகால சிகிச்சைப் பிரிவு அமைக்கப்படும்.
அறிவுசார் மையம், பொழுதுபோக்கு பூங்கா
மதுராந்தகம் ஏரியில் சுற்றுலா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய பூங்கா அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும். மதுராந்தகம் நகராட்சியில் பணிபுரியும் பெண்களின் வசதிக்காக ஒரு புதிய தங்கும் விடுதி அமைக்கப்படும். படித்த இளைஞர்களுக்காக சுமார் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அறிவுசார் மையம் அமைக்கப்படும். பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக சுமார் 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வாரச்சந்தை அமைக்கப்படும். புதிய மழைநீர் வடிகால் அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
மினி மைதானம், குடியிருப்பு வசதி
புக்கத்துறை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியானது மேல்நிலைப்பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்படும். கருங்குழியில் கிராமப்புற மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் மினி விளையாட்டு மைதானம் சுமார் 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைத்துத்தரப்படும். மதுராந்தகம் துணை மின் நிலையத்தில் கூடுதலாக சுமார் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 25 MVA திறன்கொண்ட மின்மாற்றி நிறுவப்படும்.
மதுராந்தகம் பகுதியில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த மற்றும் வீடற்ற குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர குடியிருப்பு வசதியை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் விவசாயிகள் தங்களது விளைப்பொருள்களை எடுத்துச்செல்லவும், பள்ளி-கல்லூரி மாணவ, மாணவியர் எளிதாக பயணம் செய்யும் வகையிலும் கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.