காமன்வெல்த் போட்டியில் சாதித்த ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து| ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு
காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு பளுதூக்குதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் என குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 27, 2026 at 12:21 PM IST
சென்னை: காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு 30 லட்ச ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்தியா சார்பில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர். நீரஜ் சோப்ரா, மீராபாய் சானு உள்ளிட்ட பிரபல வீரர், வீராங்கனைகள் இந்த இதில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 26) நடைபெற்ற பளு தூக்குதல் போட்டியில் 65 கிலோ எடைப் பிரிவில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
இந்த போட்டியில் ஸ்னாட்ச் (Snatch) முறையில் 126 கிலோவையும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் (Clean and jerk) முறையில் 160 கிலோவையும் தூக்கி 286 கிலோ எடையுடன் அவர் பதக்கம் வென்றார்.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை காயம் காரணமாக தவறவிட்ட முத்துப்பாண்டி, இம்முறை பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். தற்போது, அவருக்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
Hearty congratulations to Raja Muthupandi on winning the Silver Medal in the Men’s 65kg Weightlifting event at the Commonwealth Games 2026. The nation is proud of your achievement. My best wishes to you for future endeavours.— President of India (@rashtrapatibhvn) July 27, 2026
இந்நிலையில், இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “2026-ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ எடைப்பிரிவு பளு தூக்குதல் போட்டியில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
உங்கள் சாதனையை எண்ணி தேசமே பெருமை கொள்கிறது. உங்கள் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ பளுதூக்கும் எடைப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரர் திரு. ராஜா முத்துப்பாண்டி அவர்களுக்கு எனது… pic.twitter.com/elI9Q6dUhN— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 27, 2026
அதே போல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில், ஆண்களுக்கான 65 கிலோ பளுதூக்கும் போட்டியில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.
ராஜா முத்துப்பாண்டி சாதனையை பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத் தொகையாக 30 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும். அவரது வெற்றி, இளைஞர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கட்டும். அவர், மேலும் பல சாதனைகளை படைத்து இந்திய திருநாட்டிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.