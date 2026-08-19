சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார்! முதலமைச்சர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு!
வி.சி.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர், எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு வாகன வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கடந்த 12-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்.
Published : August 19, 2026 at 10:51 AM IST
சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வாகன வசதி செய்து தரப்படும் என்று இன்று (ஆகஸ்ட் 19) முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி காட்டுமன்னர்கோவில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, “சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடருக்காக சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு 280 கி.மீ. தொலைவில் இருந்து பயணம் செய்து வருகிறேன். எனக்கு சொந்த வாகனம் எதுவும் இல்லை. வாடகை வாகனத்தில் தான் வருகிறேன். மேலும், எனது காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியின் சுற்றளவு 40 கிலோ மீட்டராக உள்ளது. அந்த வகையில், சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்களை சந்தித்து பணி செய்வதற்கான வாகன வசதி என்னிடம் இல்லை.
ஒரு உதவியாளரை வைத்துக் கொண்டு, அவருக்கு ஊதியம் கொடுக்கும் அளவிற்கான வசதியும் என்னிடம் இல்லை. இந்த நிலையில் தான் இங்குள்ள பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். எனவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவும் வகையில், அவர்களுக்கான வாகன வசதிகளையும், அவர்கள் உதவியாளரை வைத்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு செய்து தர வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணியில் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 19) நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை கூட்டத்தின் போது முதலமைச்சர் விஜய், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வாகன வசதி செய்து தரப்படும் என்று அறிவித்தார்.
அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், “மக்களாட்சியின் மிக முக்கிய தூண்களாக விளங்குபவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள். சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தலைமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இந்த முறை பேரவையில் அதிகரித்துள்ளது.
பொருளாதார வளம் இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றும் முதல் தலைமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் பணியை தொய்வின்றி தொடர்வதற்கும், தொகுதி பணிகளை திறம்பட செய்வதற்கும் ஏற்ற வகையில், அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வாகனம் வழங்கப்படும்.
இந்த வாகனங்களை பராமரிக்கும் வகையில், வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர் நியமித்து, வாகன எரிபொருள் மற்றும் வாகன பராமரிப்பிற்காக மாதந்தோறும் ரூ. 75 ஆயிரம் வழங்கப்படும். மேலும், அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களுக்கென்று ஒரு உதவியாளரை நியமித்து கொள்ளலாம். உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்ள மாதம் ரூ. 25 ஆயிரம் அரசு சார்பில் வழங்கப்படும்” என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.
நன்றி தெரிவித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வாகன வசதி செய்து தரப்படும் என்று அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையில் இதுகுறித்து கோரிக்கை வைத்த விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது பேசிய ஜோதிமணி எம்.எல்.ஏ., “அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த அறிவிப்பால் பயன்பெறுவார்கள் என்பதன் அடிப்படையில், நான் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, முதலமைச்சர் விஜய் அதனை நிறைவேற்றி தந்ததற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி” என்று கூறினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்ல ஓட்டுநர்கள், உதவியாளர்கள் என பலரும் மறைமுகமாக பயனடைவார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அறிவித்த முதலமைச்சருக்கு, மனம் நிறைந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
பூந்தமல்லி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாசம், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் வாகன வசதி செய்து தரப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். அதுவே இனோவா கார் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். இனோவா கார் வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்” என்று நகைச்சுவையாக நன்றி தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் கொடுத்த காரில் எங்களது தொகுதியை சுற்றி வருவதில்தான் கெத்து இருக்கிறது என மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ் தெரிவித்தார்.