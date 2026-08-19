பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தியன் மூலம் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கவுள்ள நிலையில், அரசுக்கு மாதத்திற்கு சுமார் 30 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும்.
Published : August 19, 2026 at 12:10 PM IST
சென்னை: பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு 38 ரூபாயிலிருந்து 41 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 3 ஆம் நாளான இன்று அவை கூடியதும் முதலமைச்சர் விஜய் 110 விதியின் கீழ் சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில், பால் கொள்முதல் விலை உயர்வுக்கான அறிவிப்பும் இடம் பெற்றுள்ளது.
முதலமைச்சரின் அறிவிப்பில், தமிழ்நாட்டில் 8,800 கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள 3 லட்சத்து 16 ஆயிரம் பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து, தினசரி 34 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, நாள் ஒன்றுக்கு ஆவின் பால் நிறுவனம் மூலமாக 31 லட்சம் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், பால் கொள்முதல் விலை ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.38-ல் இருந்து ரூ.41 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வின் மூலம் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அரசுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவு
இது குறித்த முதலமைச்சரின் அறிவிப்பில், பால் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்படுவதால், தமிழக அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமையும் ஏற்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வால், உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கவுள்ள நிலையில், அரசுக்கு மாதத்திற்கு சுமார் 30 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும். அதன்படி, ஆண்டுக்கு சுமார் 360 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும்.
இருப்பினும், பால் உற்பத்தியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையிலும், அவர்களுக்கு உரிய வருவாய் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையிலும் இந்த விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஆவின் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படும் பாலுக்கான விலை லிட்டருக்கு 38 ரூபாயில் இருந்து 41 ரூபாயாக உயர்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆவின் நிறுவனம் மூலம் 4.3% கொழுப்பு சத்து மற்றும் 8.2% இதர சத்துகள் அடங்கிய பால் லிட்டருக்கு ரூ. 35 என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தது. இதற்கு ஊக்கத்தொகையாக 3 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. தற்போது கொள்முதல் விலை ரூ. 36ஆகவும், ஊக்கத்தொகை ரூ. 5 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டு, ஒரு லிட்டருக்கு 41 ரூபாய் வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆவின் பால் கொள்முதல் விலையானது உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.