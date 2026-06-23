கத்தார் தீ விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
கத்தாரில் எரிவாயு சுத்திகரிப்பு ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 3 இளைஞர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
Published : June 23, 2026 at 3:50 PM IST
திருநெல்வேலி: கத்தார் நாட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
கத்தாரில் உள்ள முக்கிய எரிவாயு சுத்திகரிப்பு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில், இந்தியர்கள் உட்பட 13 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் விபத்தில் காயமடைந்த 66 பேருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேற்காசிய நாடான கத்தாரின் புகழ்பெற்ற, 'ராஸ் லப்பான்' தொழிற்பேட்டையில், 'பர்சான்' என்ற எரிவாயு உற்பத்தி மையம் அமைந்துள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களாக நீடித்த ஈரான், அமெரிக்கா மோதல் காரணமாக, இந்த ஆலையில் உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது இருநாடுகள் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையில், ஆலை மீண்டும் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஆலையில் பணியை தொடங்குவதற்கான ஆரம்பகட்ட வேலைகள் தொடங்கி நடைபெற்றன.
அப்போத எதிர்பாராத விதமாக ஆலையின் ஒரு பகுதியில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட தீ, ஆலை முழுவதும் பரவியது. இந்த விபத்தில் அங்கு பணியாற்றி வந்த இந்தியா, பாகிஸ்தான் நாடுகளைச் சேர்ந்த 13 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் காயமடைந்த 66 தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த இந்தியர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, கத்தாரில் உள்ள இந்திய துாதரகம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, இந்த விபத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் தாலுகா, சிதம்பராபுரம், யாக்கோபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த தங்கராஜ் என்பவரின் மகன் பபித் (26), பணகுடி அருகே உள்ள சிவகாமிபுரத்தைச் சேர்ந்த சஜித் குமார் (25) ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் மங்கம்மாள் சாலை தெரு பகுதியை சேர்ந்த சுவின்(26) என்பவரும் உயிரிழந்துள்ளார். இதனையடுத்து அவர்களின் உடலை இந்தியா கொண்டு வர வேண்டும் என அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
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இதுகுறித்து உயிரிழந்த சஜித்குமாரின் உறவினர் முத்துகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”எனது அண்ணன் மகன் சஜித்குமார், கடந்து 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கத்தார் நாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றார். இந்நிலையில், திடீரென அங்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக செய்தியில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டோம்.
கடைசியாக அவர் வேலைக்கு செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு தாயிடம் பேசி உள்ளார். அதன் பிறகு தற்போது வரை அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை, பின்னர் அவர் இறந்துவிட்டதாக செய்திகளை பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டோம். எனவே அரசு தான் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்” என்றார்.
ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம்: இந்நிலையில், கத்தார் நாட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் உடல்களை தமிழ்நாட்டிற்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.