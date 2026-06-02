இளையராஜா பிறந்தநாள்: முதலமைச்சர் விஜய், மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இன்று தனது 83வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு, ரசிகர்கள் சில கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது ஸ்டுடியோவில் கூடினர்.
Published : June 2, 2026 at 2:29 PM IST
சென்னை: பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பிறந்தநாளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து, திரைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளாக கோலோச்சி வருபவர் இளையராஜா. இவர் இன்று தனது 83வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில், அவருக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், திரைத்துறையினர், மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பிறந்தநாளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்! தேனி மாவட்டம், பண்ணைப்புரம் என்ற கிராமத்தில் பிறந்து, தனது சகோதரர்களுடன் இசைப் பயணத்தைத் தொடங்கி, “அன்னக்கிளி” என்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக திரைத்துறையில் கால்பதித்து, உலகப் புகழ் வாய்ந்த சிம்பொனி இசை வரை பல சாதனைகளைப் படைத்து, இசை உலகின் மகுடமாகத் திகழ்ந்துவரும் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்து வருகிறார்.
உங்கள் இசை இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாகவும், ஊக்கமாகவும் தொடர்ந்து ஒலிக்கட்டும். தமிழர்களின் பெருமையாக விளங்கும் தங்களுக்கு எங்களின் அன்பும், மரியாதையும் கலந்த இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து பதிவில், “இசையால் நம்மை என்றென்றும் ஆளும் இசைஞானிக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் தலைவர் கலைஞர் மீது கொண்ட மதிப்பின் காரணமாகத் தனது பிறந்தநாளையே ஒரு நாள் முன்னதாக மாற்றிக் கொண்டவர். ‘இசைஞானி’ என்று தலைவர் கலைஞர் பட்டம் சூட்டினார். அன்னக்கிளியில் தொடங்கி சிம்பொனி வரையிலான ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும். ராஜா என்றும் ராஜாதான்” என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவருமான கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “உங்க இசை உங்க வயசைப் போல பல நூறு மடங்கு வாழும். நீங்களும் எங்கள் பேராசைகளையெல்லாம் கடந்த ஆயுளைப் பெற்று வாழவேண்டும், இசையோடு. உங்கள் கமல்” என என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக இசையமைப்பாளர் இளையராஜா 83வது பிறந்த நாளை ஒட்டி ரசிகர்கள் சில கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது ஸ்டுடியோவில் கூடினர். தொடர்ந்து இளையராஜா ரசிகர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “இன்று பெங்களூருவில் என்னுடைய சிம்பனி நிகழ்ச்சி உள்ளது. அங்கு செல்லாமல் என்னுடைய பிறந்தநாளில் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன். அனைவரும் ஆர்வமாக என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள். சிறிது நேரம் அமைதியாக இருங்கள், நீங்கள் அமைதியாக இல்லை என்றால் நான் சென்று விடுவேன் எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது” என்றார்.