பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் இடஒதுக்கீடு காலி - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடா? NDA-வா? எனும் 2026 ஜனநாயகப் போரில் தமிழ்நாடே வெல்லும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 19, 2026 at 3:48 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் நம் அனைவரின் இடஒதுக்கீடும் காலியாகி விடும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இஸ்லாமியர்களுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு வழங்க அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவு மத அடிப்படையிலானது என மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் சிலர் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
உச்ச நீதிமன்றம் விதித்துள்ள 50% இடஒதுக்கீடு உச்ச வரம்பை, மகாராஷ்டிர அரசின் அவசர சட்டம் மீறுவதாக உள்ளது என்ற வாதத்தை அவர்கள் முன் வைத்தனர். இதனையடுத்து, இஸ்லாமியர்களுக்கு 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் அவசர சட்டத்தை அமல்படுத்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. இந்த நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் 2014 தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக – சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தது.
பாஜக - சிவசேனா கூட்டணி அரசு, இஸ்லாமியர்களுக்கு 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு என்ற அவசர சட்டத்தை அந்த மாநில சட்டப் பேரவையில் சட்டமாக நிறைவேற்றவில்லை. இதனால் அந்த அவசர சட்டம் காலாவதியானது. இந்நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் நடைமுறைக்கு வராத 5% இடஒதுக்கீடு உத்தரவை தற்போதைய பாஜக மற்றும் சிவசேனா கூட்டணி அரசு ரத்து செய்வதாக நேற்று அறிவித்தது. இதற்கு நாடு முழுவதும் பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
மகாராஷ்டிராவில் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை பா.ஜ.க நீக்கியுள்ளது. இதைத் தான் இந்தியா முழுவதும் செய்ய அவர்கள் துடிக்கிறார்கள்.
அண்மையில் மறைந்த மகாராஷ்டிர துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார், 2014 ஆம் ஆண்டு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்கு 5% இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் முடிவை எடுத்தார். அவர் மறைந்த துயரம் அனைவரின் மனதில் இருந்தும் அகல்வதற்குள் அவர் எடுத்த முடிவை நீக்கியுள்ளது சிறுபான்மையினர் வெறுப்பில் ஊறிப் போன பா.ஜ.க.
இது தான் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு #AntiMinorityBJP அறிவித்திருக்கும் ரம்ஜான் பரிசா? தப்பித் தவறிக் கூட தமிழ்நாட்டுக்குள் NDA வரவே கூடாதென ஏன் சொல்கிறேன் புரிகிறதா? வந்தால் நம் அனைவரின் இடஒதுக்கீடும் காலி! இவர்களுக்கு ஒருநாளும் வளர்ச்சி அரசியல் தெரியாது. இவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மதவெறி சூழ்ச்சி அரசியல் மட்டும் தான்.
இத்தகைய வெறுப்பு எஞ்சின்கள் தமிழ்நாட்டில் ஓட அனுமதிக்க மாட்டோம். "தமிழ்நாடா? NDA-வா?" எனும் 2026 ஜனநாயகப் போரில் தமிழ்நாடே வெல்லும்
இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சமூக வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.