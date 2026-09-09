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முதலமைச்சர் கோப்பை தொடக்க விழா: சிலம்பம் விளையாடியபோது கால் இடறி கீழே விழுந்த எம்.பி. சுதா

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று மாநிலம் முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

சிலம்பம் விளையாடியபோது கால் இடறி கீழே விழுந்த எம்.பி. சுதா
சிலம்பம் விளையாடியபோது கால் இடறி கீழே விழுந்த எம்.பி. சுதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 3:20 PM IST

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மயிலாடுதுறை: முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாவட்ட விளையாட்டு போட்டி தொடக்க விழாவில், சிலம்பம் விளையாடியபோது மக்களவை உறுப்பினர் சுதா கால் இடறி கீழே விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாடு அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று (செப்டம்பர் 9) மாநிலம் முழுவதும் தொடங்கியது.

மாநிலத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், பொதுமக்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்கும் இப்போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், மயிலாடுதுறையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் சாய் விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியருடன் இணைந்து காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் சுதா, மயிலாடுதுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜமால் முகம்மது யூனூஸ் ஆகியோர் தொடக்கி வைத்தனர்.

இதன் ஒரு பகுதியாக, சிலம்ப விளையாட்டில் தொடுமுறை சிலம்பம் போட்டியை மக்களவை உறுப்பினர் சுதா தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, எம்.பி. சுதாவும் ஆர்வமுடன் தொடுமுறை சிலம்பம் விளையாட்டில் பங்கேற்று விளையாடினார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக மக்களவை உறுப்பினர் சுதா கால் இடறி கீழே விழுந்தார். உடனே, சுதாரித்து எழுந்து மீண்டும் விளையாடினார். இதனால், அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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இதைத் தொடர்ந்து, மக்களவை உறுப்பினர் சுதா முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான தொடக்க விழா மேடையில் பேசியபோது, “சிலம்ப போட்டியில் முதல் சுற்றில் தோற்றுவிட்டேன், இரண்டாவது சுற்றில் வெற்றி பெற்றேன். முதல் சுற்றில் விளையாடும்போது நான் கீழே விழுந்து விட்டேன். மீண்டும் எழுந்து விளையாட வேண்டும் என்கிற வேகம், உத்வேகம், நம்பிக்கை ஆகியவற்றை எனக்கு அளித்தது விளையாட்டுதான்.

வாழ்க்கையில் விழுந்தால் மீண்டும் எழுந்து நிற்கவேண்டும் என நினைக்கிற மனிதர்கள் விளையாட்டுத்துறையில் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான். மயிலாடுதுறை மாவட்ட மாணவர்கள் தேசிய அளவிலும், உலக அளவிலும், ஒலிம்பிக்கிலும் பங்கேற்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்” என்றார்.

TAGGED:

TAMIL NADU CM TROPHY 2026
MP SUDHA
CM TROPHY STARTING CEREMONY
மக்களவை உறுப்பினர் சுதா
TAMIL NADU CM TROPHY 2026 MP SUDHA

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