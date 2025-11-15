Bihar Election Results 2025

நிதிஷ்குமாருக்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்... காட்டமாக பதிலளித்த தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

பீகார் தேர்தல் வெற்றிக்காக நிதிஷ்குமாருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்த நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழசை செள்நததரராஜன் அதனை விமர்சித்து அதிரடி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 11:42 AM IST

சென்னை: பீகார் தேர்தல் வெற்றிக்கு நிதிஷ் குமாரை வாழ்த்தியும், தேர்தல் ஆணையத்தை சாடியும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பரபரப்பு பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக - ஐக்கிய ஜனதா தளம் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றது. ஆர்.ஜே.டி - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகாகத்பந்தன் கூட்டணி படுதோல்வியை சந்தித்து. இந்நிலையில், முதலமைச்சராக மீண்டும் நிதிஷ் குமாரே பொறுப்பேற்பார் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் , நிதிஷ் குமாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “பீகார் தேர்தல் நம் அனைவருக்குமான பாடமாக அமைந்துள்ளது. தேர்தல் வெற்றிக்காக நிதிஷ் குமாருக்கு எனது வாழ்த்துகள். இளம் தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஆர்.ஜே.டி. தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவின் அயராத பரப்புரைகளுக்கும் எனது பாராட்டுகள்.

மக்கள் நலத்திட்டங்கள், சமூகம் - கொள்கை சார்ந்த கூட்டணி, தெளிவான அரசியல் நிலைப்பாடு, கடை ஓட்டு வரை அர்ப்பணிப்புடன் இருந்த நிர்வாக திறன் ஆகியவற்றின் வெற்றியாகவே இந்த தேர்தல் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. இந்த தேர்தல் மூலம் 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தேர்தல் களத்தில் வளர்ந்து வரும் சவால்களை அறிந்து, அவற்றை திட்டமிட்டு எதிர்கொள்ளவது அவசியம். அதே சமயத்தில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரம் தாழ்ந்து இருப்பதையும், அதன் பொறுப்பற்ற தன்மையையும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வெளிப்படையாக காட்டுகிறது.

நாட்டின் குடிமக்கள் வலிமையான மற்றும் பாரபட்சமற்ற தேர்தல் ஆணையத்தைப் பெறத் தகுதியானவர்கள். ஒரு தேர்தல் ஆணையத்தின் நியாயமான செயல்பாடு, வெற்றி பெறாதவர்களிடம் கூட நம்பிக்கையை விதைக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும்” என தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழசை செளந்தரராஜன் பதிலடி

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் இந்த கருத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழசை செளந்தரராஜன், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “பீகாரில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்றுள்ளதை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வெற்றி பெற்றவர்களை வாழ்த்துவதில் கூட, ஏன் திறந்த மனதுடன் இல்லாமல் குறுகிய மனநிலையில் உள்ளீர்கள்? 2024இல் திமுக கூட்டணி 40க்கு 40இல் வெற்றி பெற்றது. அப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மீதோ, தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதோ சந்தேகம் எழவில்லை.

ஆனால், மத்தியில் மோடியும், மாநிலத்தில் நிதிஷ்குமாரும் அயராமல் உழைத்து இந்த வெற்றியை பெற்றுள்ளனர். இப்போது உங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மீது சந்தேகம் வருகிறது. 'இந்தியா' கூட்டணியில் போட்டியிட்ட யாரும் மறுவாக்குப் பதிவு கேட்கவில்லை. தவறவிட்ட வாக்குகளைக் கோரி, மக்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபடவில்லை. இதனை நினைவில் வைத்து கொண்டு பேசுங்கள். உங்கள் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக இருந்தாலும், மக்களின் தீர்ப்பை மதிப்பது அவசியம்” என விமர்சித்துள்ளார்.

