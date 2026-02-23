இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குவீர்களா? - முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் 'நச்' பதில்
பாஜக ED, IT, CBI என்று தனது படை பலத்தை அழைத்து வந்தாலும் அதை ஒரு கை பார்க்க திமுக தயாராக உள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 23, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை ஏற்பீர்களா? என்ற கேள்விக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியிலுள்ள ஐடிசி கிராண்ட் சோழாவில் CNN NEWS 18 சார்பில் 'TOWN HALL CHENNAI' நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு தேர்தல் தொடர்பான அவர்களது கருத்துகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதில் திமுக சார்பில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
உண்மையான அரசியல் வளர்ச்சி
மக்களிடம் விதைக்கப்படும் நல்ல கருத்துகள்தான் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும். அவ்வாறு நூற்றாண்டு கண்ட திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கை முகமாக, 75 ஆண்டுகள் கடந்த மாபெரும் அரசியல் இயக்கமாக மக்களின் ஆதரவுடன் திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பில் உள்ளது.
11.19% என்ற வளர்ச்சியை தமிழ்நாட்டைத் தவிர வேறு எந்த மாநிலத்தால் சாதிக்க முடிந்துள்ளது? அதுவும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதனை நாங்கள் சாதித்துள்ளோம்? ஜனநாயகத்திற்கும் கூட்டாட்சிக்கும் கொஞ்சம் கூட மதிப்பு தராத பாஜக ஆட்சி, ஒன்றியத்தில் ஆளுகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலத்தை எந்த அளவிற்கு ஓர வஞ்சனையுடன் அவர்கள் அணுகுகிறார்கள் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும்.
கவர்னர்கள் மூலமாக நிர்வாக சிக்கலை ஏற்படுத்துவது, செயற்கையான நிதி சுமையை உருவாக்கி மாநிலங்களை முடக்க நினைப்பது போன்றவைதான் அவர்களுக்கு தெரிந்த அரசியல். ஆனால் வளர்ச்சி அரசியலை தமிழ்நாடு முன்னெடுத்துள்ளது. மாணவர்கள், விவசாயிகள் தொழில் முனைவோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைவருக்குமான வளர்ச்சியை நாங்கள் முன்னெடுத்துள்ளோம்.
உண்மையான வளர்ச்சி அரசியல் என்றால் என்ன என்பதை மற்ற மாநிலங்களுக்கு காண்பிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் பாஜகவை கடுமையாக எரிச்சலடைய வைக்கிறது. பாஜகவின் சதி அரசியல் வெளியரங்கமாகி அவமானப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு நிற்கிறார்கள். பாஜகவின் மீது மக்களுக்கு நம்பகத்தன்மை கிடையாது. மற்ற மாநிலங்களில் கட்சிகளை மிரட்டி ஆட்சியை பிடிக்க நினைக்கிறது.
என்டிஏ ஊழல் கூட்டணி
என்டிஏ கூட்டணி முழுக்க முழுக்க ஊழல்வாதிகளை மிரட்டி அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி தான். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த அமைச்சர்களில் பல பேர் ரெய்டுகளுக்கு ஆளாகினர். 10 பேருக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. ஆனால் கூட்டணிக்காக அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். என்னதான் பாஜக ED, IT, CBI என்று தனது படை பலத்தை அழைத்து வந்தாலும் அதை ஒரு கை பார்க்க நாங்களும் தயாராக தான் உள்ளோம்.
மக்கள் பாஜகவை நம்ப வேண்டும் என்று பழனிசாமி போன்ற ஆமாம் சாமியை, பாஜகவின் கிளைக் கழக செயலராக வைத்துக்கொண்டு, டப்பா இஞ்சினை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வர நினைக்கின்றனர். பழனிசாமி வழங்கும் எந்த வாக்குறுதியையும் மக்கள் நம்ப தயாராக இல்லை. மண் குதிரையை நம்பி யாராவது ஆற்றில் இறங்குவார்களா? எங்களது லட்சியங்களும் கடமைகளும் மிகப்பெரியது. அதை நோக்கியே பயணிக்கிறோம்.
கூட்டாட்சி தான் அடிப்படை
பிரதமர் நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளை பார்க்கிறார். அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை இந்தியாவும் அடைய வேண்டுமென்றால் மாநில சுயாட்சிக்கான அரசியல் சட்ட திருத்தத்தையும் கொண்டுவர வேண்டும். பன்முகத் தன்மை கொண்ட இந்தியாவிற்கு கூட்டாட்சி தான் அடிப்படை. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது ஜனநாயகத்திற்கும் பாசிசத்திற்கும் இடையிலான தேர்தல். தமிழ்நாடு vs NDA என்ற இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாடு தான் நிச்சயம் வெற்றிபெறும்.
முதலமைச்சரின் மேடைப்பேச்சுக்கு பின்னர் CNN ஆசிரியர்கள் அவரிடம் கேள்விகளை முன்வைத்தனர்.
கேள்வி: திராவிட மாடல் vs நார்த் இந்தியன் மாடல் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளும் திராவிட மாடலை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் என்று கூறுகிறார்கள். இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன?
பதில்: மதச்சார்பின்மை, சோசலிசம், பாசிசத்தை எதிர்ப்பது இதுதான் திராவிட மாடல். ‘எல்லாருக்கும் எல்லாம்’ என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் எங்கள் திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறோம். திராவிட மாடலை எதிர்க்கட்சியினர் பின்பற்றவில்லை. மாறாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவ்வளவுதான்.
கேள்வி: தமிழ்நாட்டில் பலமுனை போட்டி என்கிறார்களே?
பதில்: தமிழ்நாட்டில் பலமுனை போட்டிகள் இருக்கலாம். ஆனால் அவை பலம் பொருந்திய போட்டியாக இல்லை.
கேள்வி: பிரதமர் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறாரே?
பதில்: பிரதமரும், அமித்ஷாவும் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டிற்கு வரவேண்டும். இந்த கவர்னரை மாற்றக்கூடாது. இதுவே எங்களுக்கு பாஜக செய்யும் பெரிய பிரச்சாரம்தான்.
கேள்வி: மணிசங்கர் ஐயர், உத்தவ் தாக்கரே போன்ற தலைவர்கள் இந்தியா கூட்டணிக்கு நீங்கள் தலைவராக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களே? அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் அதை ஏற்பீர்களா?
பதில்: எனது உயரம் எனக்குத் தெரியும். அந்த உயரத்தின் அடிப்படையில் நான் இருப்பேன் என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு மத்தியில் ஐக்கிய முன்னணி ஆட்சி அமைந்த போது, பிரதமர் பதவிக்கு ஜோதிபாசு, கருணாநிதி, மூப்பனார் உள்ளிட்டோர் பெயர்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்ட போது, 'கருணாநிதி என் உயரம் எனக்கு தெரியும்' எனக்கூறி பிரதமர் போட்டியில் தான் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்தினார். அதைத்தொடர்ந்து அப்போது கர்நாடக முதல்வராக இருந்த தேவகவுடா பிரதமராக பொறுப்பேற்றார்.