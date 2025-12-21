ETV Bharat / state

எஸ்ஐஆர்-க்கு பிறகு அதிமுக, பாஜக களத்திற்கு வராதது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்

எஸ்ஐஆர் மூலம் ஒருத்தர் தவறுதலாக விடுபட்டு இருந்தால் கூட வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்
முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 21, 2025

சென்னை: எஸ்ஐஆர்-க்கு பிறகு அதிமுக-வும், பாஜக-வும் களத்துக்கே வராமல் இருப்பது சந்தேகத்தை கிளப்புவதாக திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொலி வாயிலாக சென்னையில் இன்று மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டம் நடைப்பெற்றது.

இதில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், '' வாக்குச்சாவடி வாரியாக மைக்ரோ லெவலில் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரே ஒருத்தர், தவறுதலாக விடுபட்டு இருந்தால் கூட வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க வேண்டும்.

எஸ்ஐஆர் நடைமுறைய திறம்பட எதிர்கொண்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கும் திமுக போர்ப்படை தளபதிகளான எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள். தமிழ்நாட்டின் 15 சதவீத வாக்காளர்களை, அதாவது 97 லட்சம் வாக்காளர்களை நீக்கி, வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார்கள். இடம் பெயர்ந்தவர்கள் என்று மட்டும் சுமார் 66 லட்சம் பேரை நீக்கியிருக்கிறார்கள். எஸ்ஐஆர் பணிகளை அவசரகதியில், ஆரம்பித்த போதே இது, பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்; தகுதியான தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என முன்கூட்டியே எச்சரித்தோம். உச்ச நீதிமன்றத்திலேயும் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறோம்.

மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் தொடங்கி, தொகுதிப் பார்வையாளர்கள், கிளைக் கழக நிர்வாகிகள், பிஎல்ஏ சார்பு அணியினர் என, ஒவ்வொரு உடன்பிறப்பும், பம்பரமாக உழைத்தீர்கள். அ.தி.மு.க.வும், பா.ஜ.க.வும் களத்துக்கே வரவில்லை. துரும்பை கூட கிள்ளி போடவில்லை. அதனால்தான், நாம் சந்தேகப்பட வேண்டியதாக உள்ளது. எனவே, நீக்கப்பட்ட 97 லட்சம் வாக்காளர்களில் நம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்களா? என கவனமாக பார்க்க வேண்டும்.

திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள்
திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

168 தொகுதிகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இதை நாம் வாக்குச்சாவடி வாரியாக
பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியின் முதல் வாக்குச்சாவடியில் 40 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளார்கள். நீக்கப்பட்ட அந்த 40 பேர்களில், 4 பேர் 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' முன்னெடுப்பு மூலமாக சேர்ந்தவர்கள்.

அதில் ஒருவர் இறந்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அதே போல, மத்த 3 பேரையும் எதற்காக நீக்கியுள்ளார்கள் என்று சரி பார்க்க வேண்டும். நாம் இவ்வளவு கவனமாக இருந்தும் ஒரே வாக்குச்சாவடியில், ஓரணியில் தமிழ்நாட்டில் இணைந்த 4 பேர் விடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் இன்னும் விழிப்போடு செயல்பட வேண்டும் என அர்த்தம்.

அடுத்து நம்முடைய பணி இவர்கள் இறந்துவிட்டார்களா?, இடம் மாறிவிட்டார்களா? டபுள் எண்ட்ரியா என சரிபார்க்க வேண்டும். ஒரே ஒருத்தர் தவறுதலாக விடுபட்டு இருந்தால் கூட ஃபார்ம்-6 நிரப்பிக் கொடுத்து வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க வேண்டும்.

நானே இவ்வளவு மைக்ரோ அளவில் பார்க்கிறேன் என்றால் நீங்க எல்லாரும் இதனை எவ்வளவு சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கவனமாக பார்த்து சரி செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு மாவட்டச் செயலாளர், தொகுதி பார்வையாளர்கள் பொறுப்பு.

BLA2-களும், BLC-களும் படிவங்களை சரியாக பயன்படுத்தி, சேர்த்தல், நீக்குதல் செய்வதை நீங்கள் மேற்பார்வையிட வேண்டும். நான் கண்ணில் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு பார்ப்பது போலவே நீங்களும் இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறேன். அடுத்ததாக புதிய வாக்காளர்கள் இணைக்கப்படுவதையும் தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். போலிகள் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்த வாக்குச்சாவடிகளில் எண்ணிக்கை, 68 ஆயிரத்தி 467-ல் இருந்து, 75 ஆயிரத்தி 32 ஆகியுள்ளன. பூத் எண் மட்டும் மாறியிருக்கும் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு, ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் BLA-2க்கள் தொடர்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடிகள் அனைத்துக்கும் புதிய BLA-2 மற்றும் BLC பொறுப்பாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். நம்மை நேர்மையாக நேர்வழியில் வீழ்த்த முடியாத பாசிச சக்திகளும், எதிரிகளும் குறுக்கு வழியில் காரியம் சாதிக்க நினைப்பார்கள். அதற்கு நாம் கடுகளவுகூட இடம் தரக்கூடாது. நம் கவனத்தை திசைதிருப்பவும், நம்மோட உழைப்பை வீணாக்கவும் எதிரிகள் கூட்டமும், வீணர்கள் கூட்டமும் முயற்சி செய்வார்கள். அதையெல்லாம் புறந்தள்ளி, தேர்தல் பணி ஆற்றுங்கள்.

வெற்றிக் கோட்டை நெருங்கும் நேரத்தில் பதற்றமோ, அசதியோ கூடாது. இனிமேதான் நம் முழு பலத்தையும் கொடுத்து ஓட வேண்டும். களத்தில் நாம்தான் வலிமையாக உள்ளோம். நம் கூட்டணிதான் வெற்றிக் கூட்டணி. வெற்றியை எட்டும் வரைக்கும் கவனம் சிதறாமல் உழையுங்கள்.'' என கேட்டுக்கொண்டார்.

