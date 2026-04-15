தொகுதி மறுசீரமைப்பு மூலம் பாஜக மாநிலங்களை ஒழிக்க நினைக்கிறது; ஸ்டாலின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

பாஜகவையும், கொத்தடிமை அதிமுகவையும், இது எதுவுமே தெரியாமல் பிதற்றும் தவெக, நாம் தமிழரையும் தமிழ்நாடு மக்கள் நடைபெற இருக்கின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோற்கடிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Published : April 15, 2026 at 3:42 PM IST

சென்னை: தொகுதி மறுசீரமைப்பு மூலம் மாநிலங்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பாஜக தனது அரசியலை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்து 543-ஆக இருக்கும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850-ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டு, இதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கி உள்ளது. இந்நிலையில் இன்றைய தினம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக திமுக எம்பிக்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது, நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் கொண்டு வரப்பட உள்ள தொகுதி மறுசீரமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா தொடர்பாகவும், இதனால் தமிழ்நாடு சந்திக்கவுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்க்கும் விதமாக தமிழகத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள கருப்புக்கொடி போராட்டம் வெற்றிப் பெற திமுகவின் அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்களும் தீவிரமாக களப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வீடியோ பதிவு ஒன்றையும் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்த 13 -வது அரசியல் சட்டத் திருத்தத்திற்கான நாடாளுமன்றக் கூட்டம் நடக்கவிருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

இதன் மூலம் 1971க்குப் பிறகு மக்கள்தொகையை முறையாகக் கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும்பட்சத்தில் தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் குறைக்கப்படும். ஏற்கெனவே நிதி ஆணையத்தின் வழி நிதி ஒதுக்குவதில் பழிவாங்கப்படுவது போல, தற்போது தொகுதி மறுசீரமைப்பிலும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் பழிவாங்கப்பட இருக்கின்றன.

நாடாளுமன்றப் பெரும்பான்மை மூலமே மாநிலங்களை ஒழித்துக்கட்டவும், அரசியல் சட்டத்தை இல்லாமல் செய்யவும் இந்தத் தொகுதி மறுசீரமைப்பை மத்திய அரசு செயல்படுத்த முனைகிறது. இந்த நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனங்கள். தமிழ்நாடு நலனுக்கு எதிராக உள்ள பாசிச பாஜகவையும், கொத்தடிமை அதிமுகவையும், இது எதுவுமே தெரியாமல் பிதற்றும் தவெக, நாம் தமிழரையும் தமிழ்நாடு மக்கள் நடைபெற இருக்கின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோற்கடிக்க வேண்டும்.

இந்தியா என்பது வெறும் மாநிலங்கள் என்ற நிர்வாக அலகுகளைக் கொண்டதல்ல, வேறுபட்ட மக்களினங்களைக் கொண்ட ஒரு ஒன்றியம். இந்த ஒன்றியம் நிலைக்க வேண்டுமெனில் நாடாளுமன்றத்தில் ஒவ்வொரு மக்களினத்திற்கும் சமமான இடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்புத் திட்டம் கைவிடப்பட வேண்டும். இந்த ஆபத்தை உணர்ந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் குரலாக, பாஜகவின் அராஜகத்துக்கு எதிரான சிம்மக் குரலாக ஒலித்து கொண்டிருக்கிறோம்.

நாளை அனைவரின் வீடுகளிலும் கருப்புக் கொடி ஏற்ற வேண்டும். அனைவரும் கருப்புக் கொடிகளை கையில் ஏந்தி நமது எதிர்ப்பை டெல்லிப் பாசிஸ்டுகளுக்கு உணர்த்துவோம்" என்று சூளுரைத்துள்ளார்.

