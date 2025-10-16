சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழக மசோதா! ஆளுநர் கருத்தை நிராகரிக்க முதல்வர் தீர்மானம்!
ஆளுநருக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் முன் மொழிய, அவையினர் ஏற்றுக்கொண்டு ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
சென்னை: தமிழ்நாடு சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழக மசோதா குறித்து ஆளுநர் கூறியிருக்கும் கருத்துகளை நிராகரிக்கும் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் முன் மொழிய, அது பின்னர் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
சித்த மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை போற்றும் வகையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை மானியக் கோரிக்கையில் சென்னை அருகே இந்திய மருத்துவ முறைகளுக்காக சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு சட்ட வடிவம் கொடுத்து செயல்படுத்தும் வகையில் அதற்கான சட்ட முன்வடிவை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இன்று பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சட்டமுன்வடிவு தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
அவர் பேசியதாவது:
தமிழ்நாடு சித்த மருத்துவப் பல்கலைக்கழக சட்டமுன்வடிவானது, நிதி சட்டமுன்வடிவு என்கிற வகைப்பாட்டில் வருகிற காரணத்தால் இதனை பேரவையில் ஆய்வு செய்வதற்கு அரசமைப்புச் சட்டம், கூறு 207(3)-ன்கீழ் ஆளுநரிடமிருந்து பரிந்துரை பெறப்பட வேண்டும்.
அதன்படி, பொதுமக்களின் கருத்தை பெற்று, அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையால் வரைவு சட்டமுன்வடிவு தயாரிக்கப்பட்டது. அது சட்டத் துறையால் சரிபார்க்கப்பட்டு, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சரால் பல கட்டங்களில் பரிசீலிக்கப்பட்டு, சட்டமுன்வடிவின் அச்சடிக்கப்பட்ட பிரதியானது ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டது.
ஆனால், அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி பின்பற்றப்பட்டு வந்த வழக்கமான நடைமுறையை ஆளுநர் பின்பற்றாமல், இந்த சட்டமுன்வடிவில் உள்ள சில பிரிவுகள் குறித்து தன்னுடைய கருத்தைத் தெரிவித்து, அதை அவை உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென குறிப்பிட்டுள்ளார். இது அரசியல் சட்டத்திற்கும், நமது சட்டப்பேரவை விதிமுறைகளுக்கும் முரணானது.
ஒரு சட்டமுன்வடிவு பேரவையில் விவாதிக்கப்படுகையில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே அதில் திருத்தங்களை முன்மொழியவும், திருத்தங்களை திரும்ப பெறவும் அதிகாரம் உள்ளது. இத்தகைய சட்டமுன்வடிவு பேரவையால் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முன்பு அதன் மீது கருத்துகளைத் தெரிவிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு வழங்கப்படவில்லை.
எனவே, ஆளுநர் அவர்களிடமிருந்து வரப் பெற்றுள்ள செய்தியில் இடம் பெற்றுள்ள கருத்துகளை இந்த பேரவையால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. மேலும், “Consideration” என்று சொல்ல வேண்டிய ஆளுநர், அரசமைப்புச் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக “Appropriate Consideration” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தப் பேரவையின் மாண்பை குறைக்கக்கூடிய கருத்து என்பதால் அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல.
எனவே, "2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சித்த மருத்துவப் பல்கலைக்கழகச் சட்டமுன்வடிவை பேரவையில் ஆய்வு செய்வதற்கு ஆளுநர் அனுப்பியுள்ள செய்தியில் (Message) இருக்கக்கூடிய அவரின் கருத்துகள் மற்றும் பேரவையின் மாண்பைக் குறைக்கக் கூடிய அந்த வார்த்தை அடங்கிய பகுதிகளை இப்பேரவை நிராகரிக்கிறது" என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இதனை ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தரவேண்டும் என்றார். ஆளுநருக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்மானத்தை அவையினர் ஏற்றுக்கொள்ள, ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.