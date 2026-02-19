விளையாட்டில் ஆர்வமிருந்தால் போதை போன்ற தீய பழக்கங்கள் அண்டாது - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
அமையவிருக்கும் திராவிட மாடல் 2.0-ல் இன்னும் விளையாட்டு துறைக்கு நிறைய திட்டங்கள் வரவிருக்கிறது என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 19, 2026 at 1:20 PM IST
சென்னை: விளையாட்டை விட பெரிய தியானம் இருக்க முடியாது. விளையாட்டில் ஆர்வம் இருந்தால் போதை போன்ற தீய பழக்கங்களை நோக்கி செல்லும் எண்ணமே வராது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.
சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் ‘சாம்பியன்ஸ் ஆப் தமிழ்நாடு - ஐந்தாண்டு கால விளையாட்டுச் சாதனை விழா’ நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான 3 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 62 மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் உள்ளிட்ட 178 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
மேலும், 1,172 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 33.50 கோடி ரூபாய் உயரிய ஊக்கத் தொகைக்கான காசோலைகளையும், தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை நிதியிலிருந்து விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு நிதியுதவிகளையும் வழங்கினார். தொடர்ந்து, சென்னையில் முதற்கட்டமாக 261 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படவுள்ள சர்வதேச விளையாட்டு நகரத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “இந்த துறையில் துடிப்பாக செயல்பட்டு, தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களையும், விளையாட்டுத் துறையையும் அதிவேகமாக வளர்த்திருக்கிறார் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி. இங்கே இருக்கிற பல்வேறு சாம்பியன்களை உருவாக்கும் திறமையான கேப்டனாக அவர் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.
கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பதக்கங்கள் வென்ற 5,406 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 177 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் ‘உயரிய ஊக்கத்தொகை’ வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும், மற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இணையாக இந்த தொகையை நாம் வழங்கிக் கொண்டு வருகிறோம். இதிலும் நாம் தான் இந்தியாவிற்கே முன்னோடியாக இருக்கிறோம். இதுவரை 241 மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு 29 கோடியே 67 லட்சம் ரூபாய் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த நிகழ்ச்சியில், பன்னாட்டு சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் பல்வேறு தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்று தமிழ்நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்த்திருக்கக் கூடிய 1,172 வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு 33 கோடியே 51 லட்சம் ரூபாய்க்கான உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை மொத்தம் 6,578 வீரர்களுக்கு 211 கோடியே 39 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கியிருக்கிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, “2023ஆம் ஆண்டு நான் தொடங்கி வைத்த ‘Tamil Nadu Champions Foundation' மூலமாக, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வாங்கவும், அவர்கள் சர்வதேச விளையாடுகளில் பங்கேற்கவும், இது தொடர்பான இதர செலவுகளுக்கும், இதுவரை 4,231 பேருக்கு, 30 கோடியே 21 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஆட்சியில், சுமார் 10 ஆண்டுகளாக பயிற்றுநர்கள் நியமிக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில், 2023ஆம் ஆண்டு 76 பயிற்றுநர்களை பணியில் அமர்த்தியிருக்கிறோம்.
‘Global Sports City’க்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறோம். 261 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த பன்முக விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புத் திட்டம், சென்னை செம்மஞ்சேரியில் வரவிருக்கிறது. ஏற்கனவே செஸ், கிரிக்கெட், ஹாக்கி, டென்னிஸ் ஆகிய விளையாட்டுகளில் சர்வதேச அளவில் ஒரு முக்கிய மையமாக சென்னை இருக்கிறது. இத்திட்டத்தின்மூலம் மற்ற விளையாட்டுகளிலும் சென்னை முக்கிய இடம்பெறும். ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்கான பயிற்சியை ஊக்குவிப்பதோடு, விளையாட்டுச் சுற்றுலா மற்றும் சர்வதேசப் போட்டிகளை நடத்தும் திறனையும் இது மேம்படுத்தும். விளையாட்டு வீரர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்து தர நம்முடைய அரசு தயாராக இருக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “விளையாட்டை விட பெரிய தியானம் இருக்கவே முடியாது. கவனத்தை நிலைநிறுத்த விளையாட்டு உதவும். விளையாட்டில் ஆர்வம் இருந்தால் போதை போன்ற தீய பழக்கங்களை நோக்கி செல்லும் எண்ணமே வராது. பாசிட்டிவாக ஆரோக்கியமாக இருங்கள். வருங்கால சமுதாயத்திற்கு மிக முக்கியமானவர்கள் மாணவர்கள். உங்களை வளர்த்தெடுப்பதுதான் எங்களின் பெரும் பொறுப்பு. அடுத்து, அமையவிருக்கும் திராவிட மாடல் 2.0-இல் இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் வரவிருக்கிறது” என்றார்.