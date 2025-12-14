ETV Bharat / state

விடுபட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணிப்பித்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதி

ஜிஎஸ்டிபி வளர்ச்சியில் தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக திகழ்வதாக தமிழக முதலமைச்சர்ர் மு.க ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 14, 2025

தருமபுரி: மகளிர் உரிமைத்தொகை இதுவரை கிடைக்கப்பெறாதவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பித்தால், அவர்களுக்கும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மோளயாணுர் கிராமத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பி. பழனியப்பன் மகன் எழில் மறவன் - கிருத்திகா திருமண விழாவை முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் முன்னின்று நடத்தி வைத்தார். பின்னர் திருமணத்திற்கு வருகைபுரிந்திருந்த தொண்டர்களிடையே உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், “தமிழக அரசு சார்பில் ‘வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்’ நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று முன்தினம் (டிச.12) நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சியில் கூடுதலாக 17 லட்சம் சகோதரிகளுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டது. ஏற்கனவே ஒரு கோடியே 13 லட்சம் மகளிருக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது அந்த எண்ணிக்கையானது உயர்த்தப்பட்டு ஒரு கோடியே 30 லட்சம் பேருக்கு இந்த மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

தகுதி உடையவர்களின் பெயர்கள் இத்திட்டத்தில் விடுபட்டிருந்தால், உகந்த முறையில் அவர்கள் கோரிக்கை வைக்கலாம். அவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கும் இத்திட்டம் சென்று சேரும்” என்றார்.

திருமண நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து பேசிய ஸ்டாலின், “ஜிஎஸ்டிபி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு இப்போது நம்பர் ஒன் மாநிலமாக உருவாகியுள்ளது. எவ்வளவோ தடைகள் மற்றும் எத்தனையோ சோதனைகளுக்கு மத்தியில் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து, எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள் குறித்து பேசிய அவர், “திமுகவின் கட்டமைப்பு முறையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் நமது கட்சியினர் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் பம்பரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். நமது வாக்குரிமையை நாம் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

திமுக அரசின் சாதனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் மக்களை சிறப்பாக சென்றடைந்துள்ளது. திமுக அரசின் சாதனைகளையும் திட்டங்களையும் வீடு வீடாக எடுத்துச் சென்று மக்களிடம் சேர்க்கும் பணிகளை, மேலும் நமது தொண்டர்கள் தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டு பேசினர்.

