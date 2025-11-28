ஜெயலலிதா பெயர் கொண்ட பல்கலைக்கழகம் என்பதால் எந்தப் பாகுபாடும் காட்டவில்லை - முதலமைச்சர் பெருமிதம்
நடிகர் சிவகுமார், ஓவியர் சந்துரு ஆகியோருக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
Published : November 28, 2025 at 5:31 PM IST
சென்னை: ஜெயலலிதாவின் பெயர் சூட்டப்பட்ட இந்தப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு, நாங்கள் எந்தப் பாகுபாடும் காட்டவில்லை என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார்.
தமிழ்நாடு டாக்டர். ஜெ ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின்கலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழா சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முதலமைச்சரும், பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். மேலும் நடிகர் சிவகுமார், ஓவியர் சந்துரு ஆகியோருக்கு முனைவர் பட்டமும் வழங்கப்பட்டது.
அப்போது மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து, பட்டம் பெறும் உங்களை மாணவ, மாணவியர் என்று சொல்வதைவிட பட்டம் பெற்ற கலைஞர்கள் என்று அழைப்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும். அந்த வகையில், பல்வேறு துறைகளில் மிளிரப் போகும் கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய உளம் கனிந்த வாழ்த்துகள். அதிலும், அதிக பெண்கள் பட்டம் பெற்றிருப்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை எனக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு முதலமைச்சராக, பல்கலைக்கழக வேந்தராக மட்டுமல்ல, நானும் நாடகம் மற்றும் திரைத்துறையில் இயங்கும் கலைஞன் என்ற அந்த முறையில் இங்கு வந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் சிவக்குமாருக்கும் ஓவியர் சந்துருக்கும் முனைவர் பட்டம் வழங்குவதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். பல்துறை வித்தகரான அண்ணன் சிவக்குமாருக்கு இந்த டாக்டர் பட்டம் மிக மிக பொருத்தமான ஒன்று. அண்ணன் சிவக்குமார், புகழ்பெற்ற நடிகர் மட்டுமல்ல; நல்ல ஓவியர்! சிறந்த சொற்பொழிவாளர்! அதேபோல், எல்லா முதலமைச்சருடனும் பழகியவர். எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவர் நெருக்கமானவர்," என்றார்.
விழாவில் மேலும் பேசிய அவர், "இந்த பல்கலைக்கழகம் பெயர் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதாவுடனும் பழகி, அவருடைய நட்பை பாராட்டியவர். இப்போது எனக்கும் ஒரு அண்ணனாக இருக்கிறார், நடிகர் சிவகுமார். என்னைப் பொறுத்தவரை, ஜெயலலிதாவின் பெயர் சூட்டப்பட்ட இந்தப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு, நாங்கள் எந்தப் பாகுபாடும் காட்டவில்லை; இந்தப் பட்டமளிப்பு விழாவை கூட நாங்கள் புறக்கணிக்கவும் இல்லை.
ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு எப்படி, உற்பத்தி – பொருளாதாரம் – தொழில்நுட்ப அறிவு அவசியமோ, அதே அளவுக்கு, அந்தச் சமூகத்தின் சிந்தனை வளத்திற்கு கலைகளின் வளர்ச்சியும் அவசியம். அதனால்தான், நம்முடைய தாய்மொழியான தமிழை, இயல் – இசை – நாடகம் என்று பகுத்திருக்கிறோம். இந்த மூன்று தமிழையும் கற்றுத் தேர்ந்து, கலைஞர்கள் உருவாகியிருக்கும் இடமாக, கவின் கலைக் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன.
நம்முடைய பிள்ளைகளிடம் இருக்கும் கலை ஆர்வத்தை நாம்தான் ஊக்குவிக்க வேண்டும். நாட்டுப்புற கலையில், குறிப்பாக 'பறையாட்டம்' கலை வல்லுநரான வேலு ஆசான் என்கிற பத்மஸ்ரீ வேல்முருகனின் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழ்நாட்டின் மரபு கலைகளான கிராமிய கலைகள் மற்றும் நாட்டுப்புற கலைகளை வளர்க்கும் வகையில், மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் வட்டத்தில் இருக்கும் வலையங்குளத்தில், கிராமியக் கலைப் பயிற்சிப் பள்ளி அமைக்க நிலம் ஒதுக்கீடு அரசின் சார்பில் வழங்கப்படும்," என்றார்.
|இதையும் படிங்க: சென்னையிலிருந்து 530 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் 'டித்வா' புயல்... இந்த மாவட்டங்களுக்கு நாளை கனமழை எச்சரிக்கை
அத்துடன், "உங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு இசை, கலை மற்றும் கவின் கலைகளில் மாணவர்கள் பயின்று வருகிறார்கள். கவின் கலையில், புதியதாக கலை பாதுகாப்புப் பிரிவில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த புதிய முதுகலை பட்டப்படிப்பின் மூலமாக, மாணவர்கள் தங்களின் திறமைகளை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும், அதிக வருமானம் ஈட்டவும் வழிவகை செய்யப்படும். இசை மற்றும் கவின் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகத்திறன் மற்றும் கற்பிக்கும் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், ஊதியம் மற்றும் நிர்வாக செலவினங்களுக்காக தற்போது வழங்கப்படும் 3 கோடி ரூபாய் மானியத் தொகையை, 5 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இப்போதெல்லாம், இளைஞர்கள் நிறைய ஃபோன் பார்க்கிறார்கள். சிலர் போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். உடல் நலனை கவனிக்காமல் விட்டுவிடுகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் உங்கள் கலைகள் மூலமாக நீங்கள் நல்ல தீர்வை கொண்டு வர வேண்டும். தமிழுக்கும் – தமிழினத்திற்கும் பெருமை சேர்த்திடும் படைப்புகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.'' என்று முதலமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் மு.பெ.சாமிநாதன், மா. சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.