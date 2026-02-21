தமிழ்நாடு அணியா? டெல்லி அணியா? - மதுரை மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சூளுரை
மக்களுக்காக கொடுத்தால் அது தமிழ்நாடு அரசு, மக்களிடமிருந்து எடுத்தால் அது மத்திய அரசு என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.
Published : February 21, 2026 at 7:45 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு அணியா? டெல்லி அணியா? என்ற போரில் தமிழ்நாடு வெல்லும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தங்குடியில் நடைபெற்ற தென் மண்டல வாக்குச்சாவடி நிர்வாகிகள் மாநாட்டில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “வீரம், பாசம், கோயில் என்றால் மதுரை. சாப்பாடு என்றாலும் மதுரை தான். இங்கு எல்லாமே பிரபலமானது தான். இப்படிப்பட்ட மண்ணில் ’என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ மாநாடு நடைபெறுவது பெருமையாக உள்ளது. அமைச்சர் மூர்த்திக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு எதையும் சிறிதாக செய்ய தெரியாது எல்லாமே பிரம்மாண்டம் தான்” என பாராட்டினார்.
மேலும் பேசுகையில், “நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது BLA-2 உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சியை மண்டல வாரியாக நானே சென்று நடத்தினேன். அதனால் தான் 40க்கு 40 என்ற வெற்றியைப் பெற்றோம். ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ உறுப்பினர் சேர்க்கை முயற்சியில் ஆப் மூலமாக 1 கோடியே 10 லட்சம் குடும்பங்களை இணைத்தோம். SIR செயல்முறையில் யாருடைய வாக்குகளும் நீக்கப்படாமல் பாதுகாத்தது நமது இயக்கம் தான்” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து பூத் முகவர்கள் பற்றி பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், “தமிழ்நாடு முழுவதும் BLC 75,032 பேர், BDA 5 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேர் என சுமார் ஏழு லட்சம் பேர் தான் இந்த தேர்தலில் நமது வெற்றியை உறுதி செய்யப் போகின்றனர். 2019 முதல் அனைத்து தேர்தல்களிலும் வெற்றி மேல் வெற்றி தான். 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் முழுமையான வெற்றியை மக்கள் தந்தார்கள். இப்போது அதைவிட அதிக திட்டங்களை செய்து முடித்திருக்கிறோம்.
ஒவ்வொருவருக்கும் 350 வாக்குகள் இலக்கு. அதைப் பூர்த்தி செய்தால் 2 கோடி 50 லட்சம் வாக்குகளை பெற முடியும். இந்த தேர்தலில் 2.5 கோடிக்கு குறையாத வாக்குகளை பெற வேண்டும். அதை வாங்கிக் கொடுப்பது உங்கள் பொறுப்பு, உங்களுக்கு தேவையானதை செய்து தருவது என் பொறுப்பு. அடுத்த இரண்டு மாதம் ஓய்வில்லாமல் உழைக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் குறைந்தது ஐந்து முறை நேரில் சந்திக்க வேண்டும். வாட்ஸ் அப், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் இருக்கட்டும், ஆனால் வீட்டு வாசலில் சென்று கையெடுத்து கும்பிட்டு வாக்கு கேட்பதற்குச் சமம் எதுவும் இல்லை. அதேபோல் வாக்குப்பதிவு முடிந்து, சீல் வைத்து, எடுத்துச் செல்லும் வரை பூத் முகவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடைசி வாக்கு எண்ணப்படும் வரை கவனம் வேண்டும்” என்றார்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்து பேசுகையில், “மகளிர் உரிமைத் தொகையை முடக்க முயன்றதை முறியடித்து, முன்கூட்டியே வழங்கினோம். அடுத்த திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் அதை ரூ.2000 ஆக உயர்த்துவோம். மக்களுக்காக கொடுத்தால் அது தமிழ்நாடு அரசு, மக்களிடமிருந்து எடுத்தால் அது மத்திய அரசு” என்று விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மார்ச் 1 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதுரைக்கு வருகிறார். அவரிடம் மக்கள், மதுரை மெட்ரோ எங்கே? கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ எங்கே? தமிழ்நாட்டுக்கு சிறப்பு திட்டங்கள் எங்கே? கீழடி அறிக்கை ஏன் வெளியிடவில்லை? நீட் விலக்கு ஏன் தரவில்லை? என்று கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக மத்திய அரசிடம் கேட்க வேண்டியதை எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்கவில்லை. ஆனால் நாம் பயப்பட மாட்டோம். மிசா, தடா, எமர்ஜென்சி பார்த்த இயக்கம் திமுக. சிபிஐ, இடி, ஐடி என எதற்கும் அஞ்ச மாட்டோம். இரண்டு மாதங்களில் திமுக நடத்திய ஏழு மாநாடுகளில் ஒன்பது லட்சம் பேரை சந்தித்துள்ளேன். இதுமட்டுமல்ல, திருச்சியில் வரும் மார்ச் 9ஆம் தேதி பத்து லட்சம் பேர் கூடும் மாநாட்டை தமிழ்நாடு பார்க்கப் போகிறது. இப்போது காட்டுவது ட்ரைலர் தான், திருச்சியில் தான் மெயின் பிக்சர்.
|இதையும் படிங்க: திமுக தென் மண்டல பாக முகவர்கள் மாநாடு - சிக்கன் வறுவலோடு 'கமகம'க்கும் மட்டன் பிரியாணி
மக்களிடம் தமிழ்நாடு அணியா? டெல்லி அணியா? என்று கேளுங்கள், இந்தப் போரில் தமிழ்நாடு வெல்லும். ஒன்றாக இந்தி திணிப்பை வெல்வோம், மாநில சுயாட்சியை மீட்டெடுத்து, மக்கள் நலத்திட்டங்களை தொடரச் செய்வோம். உங்கள் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நம்பர் ஒன் மாநிலமாக இருக்க வேண்டும்” என்றார்.