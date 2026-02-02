தமிழ்நாட்டை நோக்கி வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுக்க வேண்டும் - முதல்வர் ஸ்டாலின் அழைப்பு
கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், 128 கோடியே 97 இலட்சம் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும், சுமார் 45 லட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் தமிழ்நாட்டிற்கு வகுகை புரிந்துள்ளனர் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார்.
சென்னை: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கு 45 லட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிந்துள்ளனர் என்று தெரிவித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டை நோக்கி சுற்றுலா பயணிகள் இன்னும் அதிகளவில் வருகை தர வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில், தமிழ்நாடு உலகளாவிய சுற்றுலா உச்சி மாநாடு - 2026 -யை (TAMIL NADU GLOBAL TOURISM SUMMIT - 2026) தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். மேலும் பல்வேறு சுற்றுலா நிறுவனங்கள் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்குகளையும் அவர் திறந்து வைத்தார். இதன் பின்னர் தமிழ்நாடு உலகளாவிய சுற்றுலா உச்சி மாநாட்டில் 22,794.78 கோடி ரூபாய் உறுதியளிக்கப்பட்ட முதலீடு மற்றும் 65,937 நபர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் 127 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இவ்விழாவில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், “இன்றைக்கு மனிதர்களான நாம் இந்த அளவுக்கு பண்பாட்டு ரீதியாக முன்னேறியிருக்கிறோம் என்றால், அதற்கு மனித சமுதாயத்தின் பயணங்கள் மிக முக்கியமானது. உணவுத் தேவைக்காக, கல்விக்காக, வணிகத்திற்காக, சமூகத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காக, நாடுகளை பிடிப்பதற்காக என்று மனிதர்களின் அனைத்துப் பயணங்களுக்கும் ஏதோவொரு நோக்கம் இருக்கிறது.
இந்தப் பயணங்கள் நமக்கு ஏராளமானவற்றை கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றன. சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், பயணங்கள் என்பது புத்தகங்கள் இல்லாத வகுப்பறை. அப்படிப்பட்ட பயணங்களை ஊக்குவிக்கவும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் அனுபவங்களை மேம்படுத்தவும், இந்த உலகளாவிய சுற்றுலாவிற்கான உச்சி மாநாடு நிச்சயம் துணைபுரிய வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதேசமயம், கூடுதல் பொறுப்புணர்வையும் வழங்குகிறது.
தமிழின் அருமை குறித்தும், எங்களின் நாகரிகத்தின் தொன்மை குறித்தும் உலக அளவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தொழில்முனைவோர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். தலைநகர் சென்னையில் மெரினா கடற்கரை தொடங்கி, மாமல்லபுரம், வேடந்தாங்கல், ஊட்டி, கொடைக்கானல், தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில், கங்கைகொண்ட சோழபுரம், செஞ்சிக்கோட்டை என்று குமரி வள்ளுவமுனையில் வானுயர்ந்து நிற்கும் அய்யன் வள்ளுவர் சிலை வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கிறது," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், சுற்றுலாத் துறையின் மேம்பாட்டிற்காக, 612 கோடியே 18 லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கியிருக்கிறோம். இதன் முடிவு என்ன தெரியுமா? கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், 128 கோடியே 97 இலட்சம் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும், சுமார் 45 இலட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளனர்.
ஆனால், இது போதாது, தமிழ்நாட்டை நோக்கி சுற்றுலாப் பயணிகள் இன்னும் அதிகமாக வர வேண்டும். “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்று உலகத்தில் இருக்கும் அத்தனை மக்களையும் உறவினர்களாக நினைத்து அன்போடும், நட்போடும் பழகுபவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள். அதனால், வெளி மாநில மக்களும், வெளிநாட்டு மக்களும் தமிழ்நாட்டிற்கு அதிகமாக வர வேண்டும். இங்கு சிறப்பான போக்குவரத்து வசதிகள் இருக்கிறது. சாகசச் சுற்றுலா, பொழுதுபோக்குச் சுற்றுலா உள்ளிட்ட 12 முன்னுரிமை சுற்றுலாப் பிரிவுகளின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கு ‘தமிழ்நாடு சுற்றுலாக் கொள்கை-2023’யை வெளியிட்டிருக்கிறோம்.
சுற்றுலா உச்சி மாநாட்டில் முதல்வரின் அறிவிப்புகள்
அதுமட்டுமல்ல, இந்த மாநாட்டின் முக்கியமான மூன்று அறிவிப்புகளை நான் வெளியிட விரும்புகிறேன். முதல் அறிவிப்பு, உலக சுற்றுலா வரைபடத்தில் கலை மற்றும் பண்பாட்டு சுற்றுலாத் தலமாக தமிழ்நாடு இடம்பெற, முதன்முறையாக, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தமிழ் பினாலே (கொண்டாட்டம்) நடத்தப்படும்.
இரண்டாவது அறிவிப்பு, மாமல்லபுரத்திற்கு வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த, முதன்முதலாக மாமல்லபுரத்தில் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம் அமைத்து, அதன்மூலமாக, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், உலக தரத்தில், நவீன சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும்.
மூன்றாவது அறிவிப்பு, 2023ஆம் ஆண்டு சுற்றுலா கொள்கை அறிவிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சிப்காட் நிறுவனம் சுற்றுலா தலங்களை கண்டறிந்து, முதலீடுகளை ஈர்த்து, புதிய சுற்றுலா வசதிகளை உருவாக்கவுள்ளது. இதன் முதற்கட்டமாக, கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் நான்கு சிறப்பு சுற்றுலா இடங்கள் அடையாளம் கண்டறியப்பட்டு, முதலீடுகளை ஈர்க்க விருப்பப்பதிவு கோரிக்கைகள் அழைக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்து, இரண்டாம் கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் 31 இடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை, நகர்ப்புற சுற்றுலா, சிறப்பு அனுபவ சுற்றுலா, பெரிய சுற்றுலா மையங்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டு, இதில் தங்குமிடங்கள், தீம் பார்க்குகள், கேம்பிங் சைட்ஸ் (Camping Sites), இயற்கை அனுபவத் தங்குமிடங்கள் ஆகியவை ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளாக வரும் நீங்கள் உங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்பும்போது, மறக்க முடியாத நினைவுகளுடன் மட்டுமல்ல, அன்பு மிகுந்த சொந்தங்களையும் உங்கள் நெஞ்சில் சுமந்துகொண்டு செல்வீர்கள் என்று உறுதியாக சொல்கிறேன்” என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.