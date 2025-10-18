ETV Bharat / state

இதற்கெல்லாம் பதில் வருமா? மத்திய அரசுக்கு கேள்விகளை அடுக்கிய மு.க.ஸ்டாலின்!

ஊழல்வாதிகள் பாஜகவின் கூட்டணிக்கு வந்த பின்பு, வாஷிங் மெஷினில் வெளுப்பது எப்படி? என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப் பேரவையில் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு முன் வைத்த கேள்விகளை மேற்கோள்காட்டி, மத்திய அரசிடம் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்.

கடந்த 4 நாட்களாக தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் 2025- 26 ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் செலவிற்கான மானிய கோரிக்கைகள் விவாதம் நிறைவு நாளான நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது, நிதி பற்றாக்குறை குறித்தும், அதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் விளக்கிய நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை வஞ்சிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், மாநிலங்களை கலந்தாலோசிக்காமல் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தது பற்றியும், இந்தி திணிப்பு பற்றியும் விமர்சித்ததோடு, சாலை திட்டங்கள், தெற்கு ரயில்வேக்கு நிதி ஒதுக்குவதில் காட்டப்படும் பாரபட்சம், மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி தருவதில் ஏற்படும் தாமதம், 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு நிதி வழங்காமை, ஓய்வூதிய திட்டம், ஜல் ஜீவன் திட்ட நிதிகள், நிதி பகிர்வில் பாரபட்சம் போன்ற 10 கேள்விகளை மத்திய அரசுக்கு முன் வைத்தார்.

தொடர்ந்து, மத்திய அரசிடம் நாங்கள் உதவி கேட்கவில்லை. எங்கள் உரிமையை கேட்கிறோம் என்று கூறிய அவர், நீதியை நிலைநாட்டும் வரை போராடுவோம் என்றும் கூறியிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: 'நிதி பகிர்வில் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ஓரவஞ்சனை' - ஆதாரத்தை அடுக்கிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு!

இந்த நிலையில், நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் கேள்விகளை மேற்கோள்காட்டி, முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று எக்ஸ் தள பக்கத்தில் மேலும் சில கேள்விகளை மத்திய அரசுக்கு முன் வைத்துள்ளார்.

அவர் அந்த பதிவில், “நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுக்கு மட்டுமல்ல, நாட்டு மக்களின் நெஞ்சங்களிலும் ஏராளமான கேள்விகள் நிரம்பி இருக்கின்றன. அவற்றில் சிலவற்றை நான் கேட்கிறேன்.

  • ஊழல்வாதிகள் பாஜகவின் கூட்டணிக்கு வந்த பின்பு, வாஷிங் மெஷினில் வெளுப்பது எப்படி?
  • நாட்டின் முக்கியமான திட்டங்களுக்கும், சட்டங்களுக்கும் இந்தியிலும் சமஸ்கிருதத்திலும் மட்டுமே பெயரிடப்படுவது என்ன மாதிரியான ஆணவம்?
  • ஒன்றிய அமைச்சர்களே நம் குழந்தைகளை அறிவியலுக்குப் புறம்பான மூட நம்பிக்கைகளைச் சொல்லி மட்டுப்படுத்துவது ஏன்?
  • எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், ஆளுநர்களை வைத்துக் குழப்பம் விளைவித்து என்ன சாதிக்கப் போகிறீர்கள்?
  • பா.ஜ.க.வின் தேர்தல் வெற்றிக்காக, மக்களின் வாக்குகளைப் பறிக்கும் வாக்குத் திருட்டை SIR ஆதரிப்பது ஏன்?
  • இரும்பின் தொன்மை குறித்து அறிவியல்பூர்வமாகத் தமிழ்நாடு மெய்ப்பித்த அறிக்கையைக் கூட அங்கீகரிக்க மனம் வராதது ஏன்?
  • கீழடி அறிக்கையைத் தடுக்கக் குட்டிக்கரணங்கள் போடுவது ஏன்?
  • இதற்கெல்லாம் பதில் வருமா? இல்லை வழக்கம் போல, வாட்சப் யூனிவர்சிட்டியில் பொய்ப் பிரசாரத்தைத் தொடங்குவீர்களா?

என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மத்திய அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

TAGGED:

CM STALIN
MINISTER THANGAM THENNARASU
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
CM STALIN QUESTIONS UNION GOVT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.