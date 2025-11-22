திமுக நிர்வாகிகளுடனான ஸ்டாலினின் ‘உடன்பிறப்பே வா’ சந்திப்பு: இன்றுடன் 100 தொகுதிகள் நிறைவு!
நிர்வாகிகள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளில் அரசு சார்ந்தவை மற்றும் கட்சி சார்ந்தவை என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்பட்டு வருவதாக திமுக தலைமை தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 22, 2025 at 3:26 PM IST
சென்னை: ‘உடன்பிறப்பே வா’ என்ற பெயரில் தொகுதிவாரியாக திமுக நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் நடத்தி வந்த ஒன்-டூ-ஒன் சந்திப்பு இதுவரை 100 தொகுதிகளில் நிறைவடைந்துள்ளதாக அக்கட்சி தலைமை தெரிவித்துள்ளது.
திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டிலுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக ‘உடன்பிறப்பே வா’ என்ற பெயரில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சந்திப்பை நிகழ்த்தி வருகிறார். சென்னை அண்ணா அறிவாயலத்தில் நடைபெற்று வருகிற இந்த சந்திப்பில் பகுதி - நகர - ஒன்றிய - பேரூர் கழகச் செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தனித்தனியாக சந்தித்து வருகிறார்.
இந்த சந்திப்பின் போது ஆட்சியின் மீது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இருக்கிற பொதுமக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்தும், இளைஞர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பது குறித்தும் கேட்டறிந்து வருகிறார். குறிப்பாக, மாணவர்கள், பெண்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் அரசு செயல்படுத்தி வருகிற திட்டங்கள் குறித்து எடுத்துக்கூற வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தி வருகிறார்.
நிர்வாகிகள் முன்வைக்கிற கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாக அமைச்சர்களிடம் பேசித் தீர்வு காணப்படுவதோடு, மண்டல பொறுப்பாளர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கண்காணித்து அறிக்கை தர வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அந்த வகையில் இன்றைய ‘உடன்பிறப்பே வா’ நிகழ்வில் புவனகிரி, கடலூர் மற்றும் மயிலம் என மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதி நிர்வாகிகளை சந்தித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார். அரசின் சாதனைகளை தொகுதி முழுக்கவும் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும் எனவும், கலைஞர் உரிமைத்தொகை பெறாதவர்களில் தகுதியானவர்கள் இருப்பின் அவர்கள் உரிமைத்தொகை பெற கட்சியினர் உதவ வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதே போல் SIR பணிகளிலுள்ள குழப்பங்களால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் இருக்கிறது என்பதால் வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு திமுகவினர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இன்றுடன் ‘உடன்பிறப்பே வா’ நிகழ்ச்சி மூலம் 100 தொகுதிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து பேசியிருப்பதாக திமுக தலைமை தெரிவித்திருக்கிறது. தொகுதிக்கு குறைந்தது 8 அல்லது 10 நிர்வாகிகள் என்ற கணக்கில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 1.30 மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்த ஆலோசனை மற்றும் கருத்து கேட்பின் அடிப்படையில் உட்கட்சி பிரச்சினைகள் தொடர்பாக நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை, 2026 தேர்தலுக்காக கட்சியை பலப்படுத்துவது, நிர்வாக ரீதியாக புதிய மாவட்டம் மற்றும் ஒன்றியம் பிரிக்கப்பட்டு புது நிர்வாகிகளை நியமிப்பது என பல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திக்கிறது. இந்த சந்திப்பில் நிர்வாகிகள் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளில் அரசு சார்ந்தவை மற்றும் கட்சி சார்ந்தவை என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்பட்டு வருவதாக திமுக தலைமை தெரிவித்திருக்கிறது.