இஸ்லாமியர்களுக்கு 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் - முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் வெளியிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
பத்து தோல்வி பழனிசாமிக்கு, ஒன்று காலில் விழுவது, மற்றொன்று மற்றவர் காலை வாருவது ஆகிய இரண்டு மட்டும்தான் தெரியும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கிண்டலாக பேசினார்.
Published : January 29, 2026 at 7:48 AM IST
தஞ்சாவூர்: பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் இஸ்லாமியர்களுக்காக 5 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
கும்பகோணம் தாராசுரம் புறவழிச்சாலை பகுதியில் நேற்று (ஜன 28) மாலை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பில், “மஹல்லா ஜமாஅத் மாண்பை போற்றுவோம், சிறுபான்மை உரிமையை காப்போம்" எனும் தலைப்பில் மஹல்லா ஜமாஅத் ஒருங்கிணைப்பு மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டிற்கு அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேரா. கே.எம் காதர் மொகிதீன் தலைமை தாங்கினார்.
கேரள சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பி.கே குஞ்ஞாலிக்குட்டி எம்எல்ஏ., தமிழ்நாடு ஜமாஅத்துல் உலமா சபை தலைவர் பி.ஏ காஜா முயீனுத்தீன் மற்றும் மாநிலம் முழுவதுமுள்ள 8 ஆயிரம் பள்ளிவாசல்களை சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் இம்மாநாட்டில் பங்கேற்றனர். அதில் சிறுபான்மையினருக்கான நலன் கருதி தற்போதுள்ள 3.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டினை 5 சதவீதமாக உயர்த்த கோருதல் உள்ளிட்ட 16 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இம்மாநாட்டில் தமிழக அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கும், கே.என் நேரு, எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, கோவி. செழியன், தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட கழக பொறுப்பாளரான கும்பகோணம் எம்எல்ஏ சாக்கோட்டை க.அன்பழகன் உள்ளிட்ட திமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்துகொண்டனர். அவர்களுடன் திமுக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு மாநாட்டில் நிறைவுரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், தமிழகம் அமைதியாக இருப்பது சிலருக்கு கண்களை உறுத்துகிறது என்றும், இஸ்லாமியர்களுக்கு என்றும் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பது திமுகதான் என்றும், பலர் அதனை சீர்குலைக்க பார்க்கிறார்கள் என்றும் கூறினார்.
மேலும், பத்து தோல்வி பழனிசாமிக்கு, ஒன்று காலில் விழுவது, மற்றொன்று மற்றவர் காலை வாருவது ஆகிய இரண்டு மட்டும்தான் தெரியும். அவருடைய துரோகங்களை பட்டியலிட்டால் அது சீனப் பெருஞ்சுவரை தாண்டி நீளமாக இருக்கும். அதுவும் சிறுபான்மையினருக்கு அவர் செய்த துரோகத்தை பட்டியலிட்டால், குடியுரிமைச் சட்டம், வக்ஃபு வாரிய திருத்தச் சட்டம், முத்தலாக் சட்டம் என நீண்டுகொண்டே போகும்.
குறிப்பாக குடியுரிமைச் சட்டத்திற்கு நாடாளுமன்றத்தில் அதிமுக ஆதரவு தரவில்லை என்றால் அந்த சட்டம் தோற்றிருக்கும் என்றும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார். மேலும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் என்பது என்டிஏ vs தமிழ்நாடு தான். அதாவது மோடிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமானது என்று பேசினார்.
தொடர்ந்து ஐந்து முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.
1. வக்ஃபு வாரியத்திலுள்ள 1537 உலமாக்களுக்கான ஓய்வூதியம் 3 ஆயிரத்திலிருந்து 5 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
2. 47 உறுப்பினர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ. 1,500லிருந்து ரூ. 2,500 ஆகவும் உயர்த்தப்படும்.
3. மாநிலம் முழுவதும் இருக்கிற 15,060 உலமாக்களில் முதற்கட்டமாக ஆயிரம் உலமாக்களுக்கு இரு சக்கர வாகனம் வாங்க அளிக்கப்படும் ரூ.25,000 மானியமானது ரூ.50,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
4. இதுவரை சென்னை மற்றும் மதுரையில் மட்டும் இயங்கிவரும் வக்ஃபு வாரிய தீர்ப்பாயம் கோவையிலும் தொடங்கப்படும்.
5. அரசு காலியிடங்களில் மாநகராட்சி பகுதிகளிலும் கல்லறை தோட்டங்கள் மற்றும் கபர்ஸ்தான்கள் அமைக்க அரசு இடம் வழங்கப்படும்.
ஆகிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் தனது நிறைவுரையில் வெளியிட்டார்.