இலங்கை காவலில் 61 மீனவர்கள்; மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் கடிதம்
இலங்கைக் கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
Published : December 28, 2025 at 10:02 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 248 மீன்பிடிப் படகுகளும், 61 மீனவர்களும் இலங்கை அதிகாரிகளின் காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லும் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரின் கைது நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். தவிர, அவர்களது உடமைகள் பறிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரமும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. அது மட்டுமின்றி, கடற்கொள்ளையர்களினால் உடைமைகள் பறிக்கப்பட்டும், தாக்குதலுக்கு ஆளாகியும் வருகின்றனர். தொடர்ந்து இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள் கைதாகும் சம்பவத்தை தடுக்க இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் இருந்து வருகின்றன.
அண்மையில் தமிழ்நாட்டிற்கு அரசு முறை பயணமாக வந்திருந்த இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப், '' இலங்கை அரசும், இந்திய அரசும் எல்லை தாண்டும் மீனவர்களை கைது செய்கின்றனர். இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுவிக்கவும் நாங்கள் பேசி வருகிறோம். இலங்கை - தமிழக மீனவர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்ய உள்ளோம்.'' என தெரிவித்து இருந்தார்.
இந்நிலையில், இலங்கைக் கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மீனவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அக்கடிதத்தில், '' ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபம் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து 27.12.2025 அன்று மீன்பிடிக்கச் சென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மூன்று மீனவர்களை அவர்களது மீன்பிடிப் படகுடன் இலங்கை கடற்படையினர் இன்று (28.12.2025) கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன்.
தமிழக மீனவர்களும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளும் இலங்கை அதிகாரிகளால் சிறை பிடிக்கப்படுவது தங்கு தடையின்றி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது கவலையளிக்கிறது.
இக்கைது நடவடிக்கைகள் நமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 248 மீன்பிடிப் படகுகளும், 61 மீனவர்களும் இலங்கை அதிகாரிகளின் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே எதிர்காலத்தில் இது போன்ற கைது சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்கவும், இலங்கை காவலில் உள்ள அனைத்து மீனவர்களையும் அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் விரைவாக விடுவிக்கவும் உரிய தூதரக வழிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வலியுறுத்துகிறேன்.'' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.