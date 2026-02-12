71 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
கடந்த ஆட்சியில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களாக இருந்தாலும், மாநில வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை கிடப்பில் போடாமல், ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : February 12, 2026 at 4:08 PM IST
சென்னை: ரூ.36,968 கோடி முதலீட்டில் 60,823 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிடும் வகையில், 71 புதிய திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்ரு அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும், 52 முடிவுற்ற திட்டங்களையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்க மாநாட்டில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார். அப்போது ரூ.36,968 கோடி முதலீட்டில் 60,823 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிடும் வகையில் 71 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய அவர், ரூ.31,934 கோடி மதிப்பிலான 52 முடிவுற்ற திட்டங்களையும் தொடங்கி வைத்தார். மேலும், ரூ.5,000 கோடி முதலீடு மற்றும் 5,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்யில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், '' ஒரு தொழில் நிறுவனமோ, தொழிற்சாலையோ, தங்களுக்கான மாநிலத்தை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்றால், அந்த மாநிலம் தங்களுக்கான வாய்ப்புகளை பெரிய அளவில் உருவாக்கித் தருமா? சொன்ன நேரத்தில், தங்களால் உற்பத்தியை தொடங்க முடியுமா? என்று பார்த்துதான், மாநிலங்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.
அப்படி, தொழில் நிறுவனங்கள் - தொழிற்சாலைகள் - தொழில் முனைவோர் – தொழிலாளர்கள் என்று எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய மாநிலமாக நமது தமிழ்நாடு இருக்கிறது. எப்படி தெரியுமா? கையெழுத்தான ஒப்பந்தம் செயல்படுத்தப்பட்டு நிறுவனமாக மாறுவது; பிறகு நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு பணி ஆணை சென்று சேருவது என ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பார்த்து தமிழக அரசு உறுதி செய்கிறது.
இங்கே சமூகநீதியும் நிலை பெறவேண்டும், தொழில் வளர்ச்சியும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அப்போதுதான், ‘எல்லார்க்கும் எல்லாம்’ - ‘அனைத்து மாவட்ட வளர்ச்சி’ என்ற இலக்கை அடைய முடியும் என்பதில் நாங்கள் மிக கவனமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்.
இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி, நாட்டின் சராசரியைவிட அதிகமாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி 11.19 சதவிகிதம் ஆகும். இந்தியாவின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதியில், தமிழ்நாட்டின் பங்கு மட்டும் 41 விழுக்காடு. இதை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடிய வகையில், இன்னும் பல செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். மின்னணு உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தி திட்டத்தில், மத்திய அரசு தருகின்ற அனுமதிகளில் கிட்டத்தட்ட 60 சதவிகிதம் தமிழ்நாட்டின் முதலீடுகளுக்கானது.
ஒரு நிறுவனம் தொழில் தொடங்க தேவையான எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. அதிகமான விமான நிலையங்கள், நீண்ட கடற்கரை மற்றும் துறைமுகங்கள் – சிறப்பான சாலைகள் - சீரான மின்சாரம் மற்றும் நீர் விநோயகம் - நான் முதல்வன் போன்ற திட்டங்களால், திறன் பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்கள், இயற்கை வளமும், தரமான மனித வளமும் இங்கே இருக்கிறது.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், சிப்காட் நிறுவனம் மூலமாக 55 ஆயிரத்து 278 ஏக்கர் நிலத்தை தெரிவு செய்து, தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 38 மாவட்டங்களில், 35 மாவட்டத்தில் தொழிற்பூங்கா அமைக்க பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கன்னியாகுமரி - மயிலாடுதுறை - நீலகிரி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில், சுற்றுலா முதலீட்டு பூங்காக்கள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இரண்டாம் நிலை மாநகரங்களில் கூட, மினி டைடல் பார்க் அமைத்துக் கொண்டு வருகிறோம்.
2021-ல் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது, தமிழ்நாட்டில், இரண்டே இரண்டு டைடல் பார்க்குகள் இருந்தன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில், 7 டைடல் மற்றும் மினி டைடல் பூங்காக்களை புதிதாக திறந்து வைத்திருக்கிறோம். மேலும், 14 டைடல் மற்றும் மினி டைடல் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு, அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
இப்போது வளர்ந்து வருகின்ற புதிய துறைகளான செமிகண்டக்டர் – AI - Deep Tech போன்றவற்றிலும், தமிழ்நாடு தன்னுடைய தடத்தை வலிமையாக பதித்துக் கொண்டு வருகிறது. முக்கியமாக, முன்னணி நிறுவனங்களின் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய R & D மையங்களை அமைப்பது, சிப் வடிவமைப்பு, செமிகண்டக்டர் இயந்திர உற்பத்தியை மேம்படுத்துவது என இது போன்ற முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துக் கொண்டு வருகிறோம்.
சூலூர் மற்றும் பல்லடம் பகுதிகளில், செமிகண்டக்டர் இயந்திர உற்பத்தி பூங்காக்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம். இதன் மூலமாக தமிழ்நாடு உலகளாவிய செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி மையமாக உயரக்கூடும். எந்த செக்டார் எடுத்தாலும், தமிழ்நாடுதான் முன்னணி மாநிலமாக உள்ளது. 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்குடன் தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது'' என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.