2026 பிப்ரவரி-க்குள்... பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் முக்கிய அறிவுறுத்தல்
மதுரை, வண்டியூர் ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தினையும் விரைந்து முடித்திட முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
Published : December 22, 2025 at 10:11 PM IST
சென்னை: மெட்ரோ ரயில் (Phase– II) கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான பணியினை பிப்ரவரி 2026-க்குள் முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வரும் முத்திரை திட்டங்களின் (Iconic Projects) முன்னேற்றம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் உட்பட பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த தலைமை செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின், 6 துறைகளைச் சார்ந்த சுமார் 87,941 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான செயல்பாட்டில் உள்ள 27 முத்திரைத் திட்டங்களின் பணி முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், அந்தந்த துறைச் செயலாளர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டு, ஜனவரி 2026-க்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கீழ் சிவகங்கை, மதுரை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, அப்பணிகளை விரைந்து முடித்திடவும் அறிவுறுத்தினார். அத்துடன், மதுரை, வண்டியூர் ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தினையும் விரைந்து முடித்திட முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் குத்தம்பாக்கம் மற்றும் செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையப் பணிகளின் முன்னேற்றத்தினை ஆய்வு செய்து, அப்பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று அறிவுறுத்தினார். அதுபோல, கிளாம்பாக்கம், கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து நெடுஞ்சாலையை கடப்பதற்கான வான்வழி நடைபாதைப் பணியினையும் விரைந்து முடிந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று தெரிவித்தார்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் (Phase– II) கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான பணியினை பிப்ரவரி 2026-க்குள் முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார். இதுபோன்று, 6 துறைகளால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பிற 'முத்திரைத் திட்டங்களையும்' விரைந்து முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்று தெரிவித்தார்.