பொங்கல் 2026: சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா - பறை இசைத்து தொடங்கி வைத்த முதல்வர்
ஜனவரி 15ம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் என மாலை 6.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை சென்னை சங்கமம் விழா நடைபெறும்.
Published : January 14, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: இந்த ஆண்டின் 'சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவை' முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பறை இசைத்து இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னையில், தை மாதம் தொடக்கத்தில் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கலை முன்னிட்டு ''சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா'' பெயரில் மாபெரும் கலைவிழா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நடத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு 'சென்னை சங்கமம் 2026' கலை நிகழ்ச்சிகள் பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரை, திருவான்மியூர் கடற்கரை, மெரினா கடற்கரை, வள்ளுவர் கோட்டம், செம்மொழி பூங்கா உள்ளிட்ட 20 இடங்களில் நடக்கவுள்ளது. அதன்படி, வருகிற ஜனவரி 15ம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் என மாலை 6.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை விழா நடைபெறும்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 1500-க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் நையாண்டி மேளம், கரகாட்டம், காவடியாட்டம், புரவியாட்டம், இறை நடனம், தப்பாட்டம் கிராமிய ஆடல், பாடல் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்புற வடிவங்களை நிகழ்த்த உள்ளனர்.
அத்துடன் புகழ்பெற்ற செவ்வியல் மற்றும் மெல்லிசை கலைஞர்களும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைப்பெற உள்ளது. இவற்றுடன் அசாமின் பிகுநடனம், மிசோராமின் மூங்கில் நடனம், மேற்கு வங்காளத்தில் பவுல் இசை, குஜராத்தின் சித்தி தமால், கேரளாவின் கோல்களி ஆகிய அயல் மாநில கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளன.
சென்னையில் விழா நடைபெறும் இடங்களில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் விரும்பி உண்ணும் பல உணவு வகைகளைக் கொண்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு உணவுத் திருவிழாவும் நடத்தப்பட உள்ளது. மேலும் ஜனவரி 17 ஆம் தேதி அன்று மாலை 6.00 மணியளவில் சென்னை அருங்காட்சியக வளாகத்தில் கோ-ஆப்டெக்ஸ் சார்பில் புகழ்பெற்ற கிராமிய கலைஞர்களின் பாரம்பரிய ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பும் நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு சென்னை சங்கமத்தை இன்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பறை இசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இவ்விழாவில், பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற பறை இசை ஆசிரியர் வேலு ஆசானுக்கு சமர் கலைக்குழுவின் பயிற்சி பள்ளி தொடங்குவதற்கு 60 சென்ட் நிலத்தை குத்தகை அடிப்படையில் 30 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கும் அரசாணையினை வழங்கினார். மேலும், தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியினை ஒருங்கிணைத்த கலைஞர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளையும் வழங்கினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து உரையாற்றிய முதல்வர், '' சென்னை சங்கமம் என்பது தமிழ் சங்கமமாக, ஒட்டுமொத்த கலைஞர்களின் சங்கமமாக, வெற்றி சங்கமமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கலை பண்பாட்டுத் துறை இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. அதற்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்பாற்றலை மிக எழுச்சியோடு, சிறப்போடு இங்கே பறைசாற்றியிருக்கிறார்கள்.
இந்த சங்கமம் நிகழ்ச்சியை என்னுடைய அருமை தங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தொடர்ந்து நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுக்களையும், வாழ்த்துகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.'' என பேசினார்.