மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறுவோர் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5000 - கொ.ம.தே.கட்சி வரவேற்பு!
தீரன் சின்னமலையின் சொந்த ஊரில் திருவுருவச் சிலை நிறுவ வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேறியதாக கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
Published : February 13, 2026 at 5:16 PM IST
ஈரோடு: மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்ட பிறகு அதனை முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இதனால் அதனை யாராலும் தடுக்க முடியவில்லை என்று ஈஸ்வரன் கூறினார்.
ஈரோடு மாவட்டம், அரச்சலூர் ஓடாநிலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் திருவுருவச் சிலையை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக இன்று திறந்து வைத்தார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன், '' தீரன் சின்னமலையின் சிலை அவர் பிறந்த ஊரான ஓடாநிலையில் அமைக்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கோரிக்கை இன்று நிறைவேறி இருக்கிறது.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பல்வேறு விவகாரங்களை குறித்து பேசிய அவர், '' தேர்தல் காரணத்தினால் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமை தொகை நிறுத்தி விடக்கூடாது என்பதற்காகவும், கோடை காலத்தில் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் என்பதாலும் கூடுதலாக 2,000 ரூபாய் சேர்த்து மூன்று மாத காலத்திற்காக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தியது தமிழ்நாடு தான். இன்று இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 2,000 முதல் 2,500 ரூபாய் வரை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தை கட்டாயம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வரும் ஜூன் மாதத்தில் இருந்து இந்த தொகையை 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளார். மகளிருக்கு 5,000 ரூபாய் வழங்கியது தேர்தலுக்காக வழங்கப்பட்டது என்று கூறினாலும் வழங்கப்பட்டு விட்டது'' என்றார்.
மேலும், ''தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேசுவது சரியாக இருக்காது. கூட்டணி தலைவருடன் பேசி இறுதி செய்யப்பட்டு இருவரும் சேர்ந்து அறிவிப்பது சரியானது. தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டத்திற்கு 5,000 நபர்கள் மட்டுமே அனுமதி என அதிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதற்கு, அவர்கள் தேர்வு செய்யும் இடத்தைப் பொறுத்து தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மற்றபடி அனைத்து கட்சிகளுக்கும் கட்டுப்பாடு என்பது ஒன்று தான். தங்களுக்கு மட்டும் அதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கின்றனர் என தவெகவினர் கூறுவதென்பது விளம்பரம்.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர் என தமிழகம் முழுவதும் போராட்ட களமாக உள்ளது. தேர்தல் வரும் போது இது போன்ற போராட்டங்கள் வேகம் எடுப்பது வழக்கமானது தான். அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை தமிழக முதல்வர் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் கோரிக்கை. பத்திரிகையாளர்கள் மீது தொடுக்கப்படும் வன்முறை கண்டிக்கத்தக்கது.'' என கூறினார்.