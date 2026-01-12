18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை - முதல்வர் தொடங்கி வைப்பு
சாதாரண மின்சார பேருந்துகளில் 60 பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்கும் நிலையில், டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளில் 90 பயணிகள் அமரும் வண்ணம் கூடுதல் இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 12, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சென்னையில் மக்களை கவரும் வகையில் மீண்டும் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்துள்ளார்.
சென்னை நகரில் 1970 காலகட்டங்களில் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. காலப்போக்கில் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்து, கடைசியாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் மட்டும் இந்த பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்தது. இதனிடையே, சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற மேம்பால பணிகள் காரணமாக 2008 முதல் இரட்டை அடுக்கு பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டது.
அதன்பிறகு தற்போது சென்னை நகரில் தாழ்தள பேருந்துகள், மின்சார பேருந்துகள் போன்றவைதான் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் விரைவில் இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, புதிய இரட்டை அடுக்கு பேருந்தின் கட்டமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து அடையாறு முதல் மாமல்லபுரம் வரையிலான வழித்தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், சுமார் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று முதல் சென்னையில் மீண்டும் இரட்டை அடுக்கு பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முறை இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகள் சென்னையின் அழகை ரசித்து செல்லும்படியாக சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக அதிகளவில் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் ஏற்கனவே மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து மின்சார இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளை இயக்கவுள்ளது.
சாதாரண மின்சார பேருந்துகளில் 60 பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்கும் நிலையில், இந்த டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளில் 90 பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வகையில் இருக்கைகள் இருக்கும்.
இந்த பேருந்துகள் வார நாட்களில் பயணிகளுக்கு அதிக தேவை உள்ள வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளன. இந்த பேருந்துகள் உயரம் அதிகம் என்பதால் அண்ணாசாலை, காமராஜர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை வழித்தடங்களில் மட்டும் இயக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவைகளை சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் நாசர், தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் டி. ஆர்.பி ராஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.