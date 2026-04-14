’சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா...’ பிரச்சாரத்தில் பாட்டு பாடிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

திமுகவும், ஸ்டாலினும் உயிரோடு இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டை பாஜகவால் தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின்
Published : April 14, 2026 at 8:52 AM IST

திருவள்ளூர்: ’சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும்’ என்ற பாடலை பாடி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

திமுக சார்பில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் 6 சட்டமன்ற வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார்.

திமுக வேட்பாளர்களான, கும்மிடிப்பூண்டி டி.ஜே. கோவிந்தராஜன், திருவள்ளூர் வி.ஜி. ராஜேந்திரன், பூந்தமல்லி ஆ.கிருஷ்ணசாமி, ஆவடி சா.மு.நாசர், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பொன்னேரி துரை சந்திரசேகர், திருத்தணி தேமுதிக வேட்பாளர் டி.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோருக்கு ஆதரவாக அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், ”நான் இதுவரை மக்களுக்காக நிறைய போராடி இருக்கிறேன். போராடிக் கொண்டு தான் உயிரிழப்பேன். திமுகவும், ஸ்டாலினும் உயிரோடு இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டை பாஜகவால் தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது.

தமிழ்நாட்டை ஆளுநர் ரவி ’தமிழ்நாடு’ என அழைக்கக்கூடாது. ’தமிழகம்’ என்று அழைக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் . பேரறிஞர் அண்ணா தமிழ்நாடு என்ற பெயரை சுட்டியவர். அதை நாம் விட்டுக் கொடுத்தால் தமிழர்கள் தானா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், “தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சிப் பாதையில் இருந்து தடுக்க முடியாது. ’சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும்’. அந்த வகையில், இந்த தேர்தலில் சூப்பர் ஸ்டார் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கைதான் என்பது குழந்தைக்கு கூட தெரியும்.

பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமியை அவர் விமர்சித்து பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டுக்காகவும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி குரலை எழுப்பாமல் இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடிய பாஜகவுக்கு பல்லக்கு தூக்குகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவருக்கு கொஞ்சமாவது சூடு சொரணை இருக்க வேண்டாமா?

பொல்லாத ஆட்சிக்கு பொள்ளாச்சியே சாட்சி, துப்பு கேட்டு ஆட்சிக்கு தூத்துக்குடியே சாட்சி, கொடூரமான ஆட்சிக்கு கொடநாடே சாட்சி ஆகிய சாதனைகள்தான் அதிமுகவுக்கு சொந்தம். எடப்பாடி பழனிசாமி செய்த தவறுகளுக்கு சரண்டர் ஆன இடம் தான் பாஜக.

இந்த தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியை சுக்கு நூறாக்கி திமுக அமோக வெற்றி பெற உதயசூரியனுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 10-க்கும் குறைவான நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

