மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்டம் தொடர்பாக பிரதமரிடம் ஈபிஎஸ் பேசுவார் - முதல்வர் ஸ்டாலின் நம்பிக்கை
மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை 125 நாட்களாக மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளதை திமுக அரசு ஏன் வரவேற்கவில்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : January 23, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: பிரதமர் மோடியை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திக்கும்போது மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம் குறித்து பேசுவார் என எதிர்பார்க்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கி, பல்வேறு உள்நோக்கங்களைக் கொண்டு புதிய திட்டத்திற்கு 'வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா - ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார இயக்கம் - ஊரகம் (VB-G-RAM-G)' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் மகாத்மா காந்தி பெயரிலேயே தொடர வேண்டுமென்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தி தமிழக முதலமைச்சர், சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் இன்று கொண்டு வந்தார்.
அதன் பிறகு, இத்தீர்மானத்தின்மீது கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - ஈஸ்வரன், மனிதநேய மக்கள் கட்சி - ஜவாஹிருல்லா, சிபிஐ - மாரிமுத்து, சிபிஎம் - சின்னதுரை, விசிக - பாபு, பாமக -ஜி.கே.மணி, காங்கிரஸ் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் உரையாற்றினர். காந்தி மீது மத்திய அரசுக்கு வெறுப்பு இருப்பதை இது காட்டுவதாகவும், மாநில உரிமை பறிக்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி உதயகுமார் இத்தீர்மானத்தின்மீது உரையாற்றினார். அவர், “மகாத்மா காந்தி பெயரிலேயே வேலைத்திட்டம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை நாடாளுமன்றத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தவுள்ளனர். மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் 100 நாள் என்பதை 125 நாட்களாக மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளதை திமுக அரசு ஏன் வரவேற்கவில்லை?
100 வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தையே மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டதுபோல் தமிழக அரசும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் என்ற பெயரிலேயே இந்த திட்டம் மீண்டும் செயல்பட மத்திய அரசை, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து வலியுறுத்துவார்” என்றார்
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு சவால் விடுகிற வகையிலும், ஏழை எளிய, பிற்படுத்தப்பட்ட விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களுடைய சமூகப் பாதுகாப்பு தகர்ந்திடும் விதத்திலும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள ஒன்றிய அரசினுடைய இப்புதிய திட்ட நடவடிக்கைக்கு எதிராக, தமிழக அரசினர் தனித் தீர்மானத்தின் மீது பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இன்றைக்கு பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகிற காரணத்தால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவரைச் சந்திக்கச் சென்றிருக்கிறார். பிரதமரிடம் அவர் இதே கருத்தை எடுத்துச் சொல்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. எப்படி எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி உதயகுமார் இந்தத் தீர்மானத்தின் மீது கருத்துகளை எடுத்து வைத்தாரோ, அதே அடிப்படையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், பிரதமரிடத்தில் கருத்துகளை எடுத்து வைத்து, நிச்சயமாக வழிமொழிந்து பேசுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.
எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பேசுகையில், ஏதோ ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கும் வகையில் இந்த தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக கூறினார். ஆனால் கிராமப்புற மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
"எது எப்படியிருந்தாலும், நான் அதைப்பற்றியெல்லாம் அதிகம் விமர்சனம் செய்ய விரும்பவில்லை. ஆனால், அதேநேரத்தில் குறை சொல்லி, ஏதோ ஒரு தோற்றத்தைக் கொண்டுவருவதாகச் சொல்லியிருந்தாலும், அதுவும் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும், நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கையிலே ஏதோ உறுதியாக இருப்பதைப் போன்று தோன்றுகிறது. அப்படித் தோன்றக்கூடியதை உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில் நிச்சயமாக பிரதமர் அவர்களிடத்திலே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு, இந்தத் தீர்மானத்தை பேரவைத் தலைவர் நிறைவேற்றித் தர வேண்டும்" என்றார்.
இறுதியாக, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் தொடர்பாக கொண்டுவரப்பட்ட அரசினர் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.