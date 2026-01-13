'காவல் துறையுடன் இணைந்து குற்றங்களை தடுப்போம்' - ஊர்க்காவல் படையில் நியமன ஆணை பெற்ற திருநங்கைகள்
50 திருநங்கைகளுக்கு ஊர்க்காவல்படை உறுப்பினர் நியமன ஆணைகளை வழங்கிடும் அடையாளமாக 7 திருநங்கையர்களுக்கு இன்று பணி நியமன ஆணைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
சென்னை: ''சமூகத்தில் நடைபெறும் குற்றங்களை காவல் துறையுடன் இணைந்து தடுப்போம். திருநங்கைகள் சிலர் தவறான பாதையில் செல்கிறார்கள் என்ற பொதுமக்கள் பார்வையிலிருந்து நாங்கள் சரியான பாதையில் தான் செல்கிறோம் என்பதை நிருபிக்க போகிறோம்'' என்று ஊர்க்காவல் படையில் நியமன ஆணைகளை பெற்ற திருநங்கைகள் வைராக்கியத்துடன் பேசினர்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2025-2026-ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத்திட்டத்தில் நிதி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை சார்பில், திருநங்கையர்களுக்கு உரிய பயிற்சிகள் வழங்கி, ஊர்க்காவல் படையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் முதற்கட்டமாக 50 திருநங்கைகளைக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, 50 திருநங்கைகளை தமிழ்நாடு ஊர்க்காவல் படையில் உறுப்பினராக நியமிக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அவர்களுக்கு ஊர்க்காவல்படை உறுப்பினர் நியமன ஆணைகளை வழங்கிடும் அடையாளமாக 7 திருநங்கையர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வழங்கினார்.
முதற்கட்டமாக தமிழ்நாடு ஊர்க்காவல் படையில் சென்னையில் 5 நபர்கள், தாம்பரத்தில் 15 நபர்கள், ஆவடியில் 10 நபர்கள், மதுரையில்
7 நபர்கள், கோயம்புத்தூரில் 7 நபர்கள் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளியில் 6 நபர்கள் என மொத்தம் 50 திருநங்கைகளுக்கு காவல் துறையுடன் இணைந்து உரிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிலையில் அவர்கள் ஊர்க்காவல் படையில் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காவல்துறையுடன் இணைந்து குற்றங்களை தடுப்போம்...
இந்நிலையில், பணி நியமண ஆணை பெற்ற ஊர்க்காவல்படை காவலர் திருநங்கை நிலா கூறுகையில், ''ஊர்க்காவல்படையில் சேர்ந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. என்னைப் போன்று 50 திருநங்கைகள் முதல்வர் கையில் பணி நியமண ஆணை பெற்றுள்ளோம். திருநங்கைகள் நிறைய வேலையில் இருந்துள்ளோம், எல்லாம் கவுரவம் தான். ஆனால் காவல் துறை உடைக்கு ஒரு மரியாதை உள்ளது. யாராவது தவறிழைக்க எண்ணுகையில், நம்மை கண்டதும் திருந்த முயற்சி செய்வதை பார்க்க மகிழச்சியாக உள்ளது. திருநங்கைகளில் பாலியல் தொழில் செய்வோர் அதை விட்டு விட்டு இது போன்ற அரசு ஏற்படுத்தும் நல்ல வேலைகளில் இணைய வேண்டும். அதனால் திருநங்கைகள் மீதான நெகட்டிவ் பார்வை மாறும். சமூகத்தில் நடைப்பெறும் தவறுகளை காவல்துறையுடன் இணைந்து தடுப்போம்'' என்றார்.
நாங்கள் சரியான பாதையில் தான் செல்கிறோம் என்பதை நிருபிக்க போகிறோம்...
இதையடுத்து பேசிய திருநங்கை மௌனா ஷிம்ரீன், '' திருநங்கைகளுக்கு ஊர்க்காவல்படையில் பணி கொடுத்தது மகிழ்ச்சி. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் 'திருநங்கை' என்ற பெயர் எங்களுக்கு கிடைத்தது. தற்போது முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினால் வேலை கிடைத்துள்ளது. இதனை திருநங்கைகள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ''திருநங்கைகள் தவறான பாதையில் செல்கிறார்கள்'' என்ற பொதுமக்கள் சிலரின் பார்வையிலிருந்து நாங்கள் சரியான பாதையில் தான் செல்கிறோம் என்பதை நிருபிக்க போகிறோம். எங்களை போன்று மற்ற திருநங்கைகளும் இந்த பணியில் வர முன்னுதாரணமாக நாங்கள் இருப்போம்'' என்றார்.