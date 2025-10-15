கரூர் தவெக பரப்புரையில் நடந்தது என்ன? சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம்!
சட்டம்-ஒழுங்கு ஏடிஜிபி கூறியதற்கும், முதலமைச்சர் பேசியதற்கும் முரண்பாடு இருப்பதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
Published : October 15, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 1:18 PM IST
சென்னை: கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த, எடுக்கவுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் இன்று விளக்கமளித்தார்.
ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நேற்று (அக்.14) தொடங்கியது. இக்கூட்டத்தொடரில் இன்று 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் செலவு மானியக் கோரிக்கைகள் அளிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட பலரும் கரூர் சம்பவம் குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு லர வேண்டும் என்று கோரியிருந்தனர்.
அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கரூர் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் விளக்கமளித்தார். கரூர் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் மனதையும் உலுக்கி இருக்கிறது என்று பேசத் தொடங்கிய முதலமைச்சர், கரூரில் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி பரப்புரை நடத்த தவெக அனுமதி கேட்ட கடிதம் குறித்து எடுத்துரைத்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கு தருவதைவிட அதிக எஸ்.பி தலைமையில் 515 காவலர்களும், வெளிமாவட்ட காவலர்கள் 91 பேர் என 606 காவலர்கள் பணியில் இருந்தனர்.
கட்சியின் தலைவர் மதியம் 12 மணிக்கு வருவார் என கூறியிருந்த நிலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தைவிட 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்தார். நேரம் அதிகமாக ஆக, கூட்டமும் அதிகமானதால், அங்கிருந்தவர்களால் இயற்கை உபாதையை கழிக்கக்கூட வெளியே செல்லமுடியவில்லை. மேலும் அடிப்படை தேவைகளைக் கூட கட்சி ஏற்பாடு செய்யாததால் தண்ணீரின்றி பலர் சோர்வடைந்தனர்; சிலர் மயக்கமடைந்தனர்.
அங்கு கூட்டம் அதிகமாகி ஜெனரேட்டர் இருந்த தகர கொட்டகைக்குள்ளும் கூட்டம் புகுந்தது. இதனால் மின்சாரம் தாக்குவதை தவிர்க்கவே ஆபரேட்டர் மின்சாரத்தை நிறுத்தியுள்ளார்.
இந்நிலையில் கூட்டம் அதிகமானதால் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு பதிலாக அக்ஷயா மருத்துவமனை பகுதியிலேயே வாகனத்தை நிறுத்தி பேசுமாறு கட்சி நிர்வாகத்திடம் காவல்துறையினர் வலியுறுத்தியும், அதையும் மீறி பரப்புரை வாகனம் அந்த பகுதிக்கு வந்ததால், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு பலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவர்களை மீட்பதற்காகவே ஆம்புலன்ஸ்கள் உள்ளே கொண்டுவரப்பட்டன. பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்டு அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இருப்பினும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன.
இத்துயர சம்பவம் குறித்து கேள்விப்பட்டபோது என்னால் வீட்டில் இருக்க இயலவில்லை. ஆகவே உடனடியாக கரூருக்கு விரைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினேன். இரவு 7.45 மணிக்கு முதல் நபர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ச்சியாக 200க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைக்கு கொண்டுவரப்பட்டனர். அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறப்புச் சிகிச்சை அளிப்பதற்காக சேலம், நாமக்கல், மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய இடங்களிலிருந்து 152 மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவ உதவியாளர்கள் வந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
பொது சுகாதார இயக்குநர் தலைமையில் கூடுதல் மருத்துவக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. கரூர் மருத்துவமனையில் 700 படுக்கைகள் இருந்தாலும், கூடுதல் 400 படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 24 மணி நேர அவசர சிகிச்சை, சிடி ஸ்கேன், ஆய்வகங்கள் செயல்பட்டன. இச்சம்பவத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அனைவரும் வீடு திரும்பியுள்ளனர். ஒருவர் மட்டும் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 41. இதில் ஆண்கள் 13 பேர், பெண்கள் 18 பேர், குழந்தைகள் 10 பேர்.
கரூர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள பிணவறையில், இறந்த அனைத்து உடல்களையும், குளிர்சாதன பெட்டியில் வைப்பதற்கு போதிய வசதி இல்லாத காரணத்தினால், கரூர் ஆட்சியரிடம் சிறப்பு அனுமதி பெற்றே, 24 மருத்துவர்கள் மற்றும் 14 மருத்துவ பணியாளர்களைக் கொண்டு இரவில் உடற்கூராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தயாராகி வருகின்றன” என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேரவையில் விளக்கம் அளித்தார்.
பேரவையில் விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல், தவெக தலைவர் என்று மட்டுமே முதலமைச்சர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார். இச்சம்பவம் குறித்து முதலமைச்சர் பேசத் தொடங்கும் முன்னரே எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
முதலமைச்சரின் உரைக்கு பிறகு பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "கரூர் சம்பவம் குறித்து சட்டம் -ஒழுங்கு ஏடிஜிபி கூறியதற்கும், முதலமைச்சர் பேசியதற்கும் முரண்பாடு இருப்பதாக கூறியதோடு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேசிய பின்னர்தான் பேசவேண்டும் என்ற மரபை முதலமைச்சர் மீறி இருக்கிறார்" என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.