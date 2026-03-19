மொழிப்போரில் நாம் ஈந்த உயிர்ப்பலிகள் போதும் - சிவா திலீபன் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

இந்தி எழுத்து அழிப்புப் போராட்டத்தின்போது உணர்ச்சிவயப்பட்டு ரயில் முன் பாய்ந்த சகோதரர் சிவா திலீபன் தீவிர சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தது மனதைக் கனக்கச் செய்கிறது என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

உயிரிழந்த சிவா திலீபன்
Published : March 19, 2026 at 8:18 AM IST

சென்னை: இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, ரயில் முன் பாய்ந்ததில் உயிரிழந்த சிவா திலீபனின் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக பல தசாப்தங்களாக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை எதிர்ப்பு பல்வேறு இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன. நமது அரசியல் தலைவர்களும் தொடர்ந்து தங்களது வலுவான எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு ரயில் நிலையங்களை புனரமைத்த ரயில்வே துறை, ரயில் நிலையங்களில் வைக்கப்படும் பெயர் பலகைகளில் இந்தியை நடுவில் வைத்தது. பொதுவாக நமது மாநிலத்திலுள்ள ரயில் நிலையங்களில் முதலில் தமிழ், அடுத்து ஆங்கிலம், அதற்கடுத்து இந்தியில் பெயர் இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை இந்தியை பிரதானமாக்கவே, மத்திய அரசு வலுக்கட்டாயமாக இந்தியை திணிப்பதாக கூறி பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் குரல் எழுப்ப தொடங்கினர்.

மத்திய அரசின் இந்த செயலுக்கு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், மார்ச் 11ஆம் தேதி மொழிப்போர் தியாகி தாளமுத்து நினைவு நாளை முன்னிட்டு, இந்தி திணிப்பை கண்டிக்கும் விதமாக மே 17 இயக்கத்தினர் திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்தின்போது ரயில் நிலையங்களில் உள்ள இந்தி எழுத்துக்களை கருப்பு பெயிண்ட் கொண்டு மறைத்து இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

அப்போது, ரயில்வே போலீசாருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்படவே, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சிவா திலீபன் என்பவர், ‘தமிழ் வாழ்க’ என்று கூறியவாறே திடீரென ரயில்முன் பாய்ந்தார். அதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்படவே, அவரை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்தனர். ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையிலும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

தமிழ் மொழிக்காக, சிவா திலீபன் தனது உயிரை தியாகம் செய்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். அவருடைய பதிவில், “இனி ஒரு உயிரும் போகவேண்டாம்.

இந்தி எழுத்து அழிப்புப் போராட்டத்தின்போது உணர்ச்சிவயப்பட்டு ரயில் முன் பாய்ந்த சகோதரர் சிவா திலீபன் தீவிர சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தது மனதைக் கனக்கச் செய்கிறது.

மொழிப்போரில் நாம் ஈந்த உயிர்ப்பலிகள் போதும்! இனி ஒரு உயிரும் போகக் கூடாது! தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் பல புதுமையான, அமைதியான, பெரும் வீச்சு கொண்ட போராட்ட வழிமுறைகளைப் பெற்றிருக்கிறோம்!

இந்தித் திணிப்பை நம் மதிநுட்பத்தாலும் மனவுறுதியாலும் தமிழ்ப்பற்றாலும்தான் வீழ்த்த வேண்டும்! இப்போரில் நம் உயிர் வீழக்கூடாது. நம்மைப் போன்ற தமிழ் மறவர்கள் வீழ்ந்துபோனால் தாய்த்தமிழ் எங்ஙனம் வாழும் எனச் சிந்தியுங்கள். நம் உணர்ச்சிகளைக் காட்ட வேறு வழிகள் உள்ளன, உயிர்த்தியாகம் வேண்டாம் என மன்றாடிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

சகோதரர் சிவா திலீபன் அவர்களை இழந்து வாடும் தோழர் திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட மே 17 இயக்கத்தினருக்கும் - தமிழுணர்வு கொண்ட அவரது இரண்டு மகள்கள் மற்றும் துணைவியார் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் உரித்தாக்குகிறேன்” என்று தனது வருத்தத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

