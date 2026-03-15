'சிறுபான்மையினர் மீது வெறுப்பு நெருப்பை தூண்டிவிட்டு குளிர் காய்கிறது பாஜக' - முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டின் மதநல்லிணக்கம் காப்பாற்றப்படவும், சிறுபான்மையின மக்களும் பெரும்பான்மையின மக்களும் சகோதரப் பாச உணர்வுடன் பழகும் பண்பாடு தழைக்கவும் இந்த ஒற்றுமை எந்நாளும் தொடர வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
முதல்வர் ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 15, 2026 at 10:52 PM IST

சென்னை: சிறுபான்மையினர் மீதான வெறுப்பு நெருப்பை தூண்டிவிட்டு, அதில் குளிர்காயும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி, சிறுபான்மையினரின் உரிமையையும் பாதுகாப்பையும் நிலைநாட்டுவார்? என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

சென்னை அமைந்தகரையில் நடைபெற்ற புனித ரமலான் நோன்பு திறப்பு விழாவில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். விழாவில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது: '' கலைஞரின் வழியில் நடக்கும் நம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் சிறுபான்மையினருக்காகச் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களின் பட்டியல் மிக மிகப் பெரியது. கடந்த ஜனவரி மாதம் 28-ஆம் தேதி கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற மஹல்லா ஜமாத் மாநில மாநாட்டில் வைத்த கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கொண்டு, ஐந்து சிறப்பு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டேன்.

நம் திராவிட மாடல் அரசின் மிகப்பெரிய பலமே பெண்கள்தான். மகளிர் நலனை முன்வைத்துதான் ஏராளமான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஜமாத் மாநாட்டில் நான் பேசும்போது, முஸ்லிம் பெண்கள்தான் அதிகமாக கைத்தட்டி அதை வரவேற்றார்கள். பெண்கள் நம்முடன் இருக்கும்போது, நம்மை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது. அதிலும், இஸ்லாமிய சகோதரிகள் நம்முடன் இருக்கும்போது, நம்முடைய பலம் இன்னும் பல மடங்கு பெருகிவிடும். இசுலாமிய மக்களுக்கான அனைத்து அமைப்புகளும் ஒற்றுமையாக கூடி, பேரன்பின் ஈகைப் பெருவிழாவைக் கொண்டாடிக் கொண்டு இருக்கிறோம். அனைத்துச் சிறுபான்மை இயக்கங்களும் ஒரே மேடையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்பு, இதுபோன்று இருந்ததா என்றால் இல்லவே இல்லை. இந்த ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தியது திமுக. இந்த ஒற்றுமைதான் தமிழ்நாட்டுக்கும் அவசியம். ஏன், இந்திய நாட்டுக்கும் அவசியம். ஆனால், அப்படியே இதற்கு நேர்மாறான நிலைமை பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இருந்து வருகிறது. அண்மையில் அசாம் மாநில முதலமைச்சரே இஸ்லாமியர்கள் பற்றி எப்படியெல்லாம் வெறுப்பை விதைத்தார் என்று விளக்கமாகச் சொல்லி இந்த மேடையின் மாண்பை நான் குறைக்க விரும்பவில்லை.

நாடு முழுவதும் நடக்கும் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரான வன்முறை பற்றி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி ஏதாவது கருத்து சொன்னாரா? அதிமுக என்ற கட்சியுடன் சேர்த்து அவர் தனது மனசாட்சியையும் பாஜகவிடம் அடகு வைத்துவிட்டார். அதுதான் வேதனையாக இருக்கிறது.

சிறுபான்மையினர் மீதான வெறுப்பு நெருப்பை தூண்டிவிட்டு, அதில் குளிர்காயும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி, சிறுபான்மையினரின் உரிமையையும் பாதுகாப்பையும் நிலைநாட்டுவார்? எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமல்ல, நாட்டில் பலரும் இப்படித்தான் தின்பு திறக்கும் ஒரு நாள் மட்டும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்து விட்டு பாஜக மூலமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினை வந்தாலும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள்.

எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோதும், ஆட்சியில் இருக்கும்போதும், இஸ்லாமியர்களின் உரிமைகளுக்காக முதல் ஆளாக குரல் கொடுப்பது திமுகதான். தொடர்ந்து களத்தில் இறங்கிப் போராடுகிறோம். சட்டமன்றத்தில் இருந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறோம். ஏன், நீதிமன்றப் படியேறி வழக்கு தொடுக்கிறோம். அதனால்தான், சிறுபான்மையின மக்களும் என்றைக்கும் திமுகவுக்குத் துணை நிற்கிறார்கள்.

எனவே, தமிழ்நாட்டின் மதநல்லிணக்கம் காப்பாற்றப்படவும், சிறுபான்மையின மக்களும் பெரும்பான்மையின மக்களும் சகோதரப் பாச உணர்வுடன் பழகும் பண்பாடு தழைக்கவும் இந்த ஒற்றுமை எந்நாளும் தொடர வேண்டும். அதற்கு, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்'' என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

