தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தேசிய அளவில் இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்படும் - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் கலாச்சாரத்துறை தலையீட்டால் சாகித்திய அகாடமி விருது விழா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கலை இலக்கியங்களில் அரசியல் தலையீடு ஆபத்தானது என்று கூறியுள்ளார்.

பன்னாட்டு பிரதிநிதிகள், பதிப்பாளர்கள் மற்றும் புத்தக காட்சி விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்களுடன் முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 18, 2026 at 3:57 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் தேசிய அளவில் செம்மொழி இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த ஜனவரி 16 ஆம் தேதி தொடங்கிய பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா இன்றுடன் நிறைவு பெற்றது. இந்நிலையில், சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, மொழி பெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்டு உரையாற்றினார்.

முதலமைச்சர் உரையில், ''தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு வீடுகள் தோறும் அறிவு தீ பரவ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் புத்தக திருவிழாக்களை நடத்துகிறோம். குறிப்பாக சென்னை மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே நந்தனத்தில் புத்தக காட்சி நடக்கும் போது இந்த சர்வதேச புத்தக காட்சி எதற்கு? என கேட்பார்கள். அவர்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன். இந்த சர்வதேச புத்தக காட்சி மொழி பெயர்ப்பு, பரிமாற்றம் என பல நாடுகளுக்கு இங்குள்ள புத்தங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பது முக்கியத்துவமாக உள்ளது. அதனால் இந்த புத்தக காட்சி நடந்தப்படுகிறது.

உலக நாடுகளில் நடப்பது போல பன்னாட்டு புத்தக காட்சி தமிழ்நாட்டில் நடக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன், அது நிறைவேறி உள்ளது. நமது சிந்தனைகள், எழுத்துகள் பல நாடுகளுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறேன். உலகின் உயரிய சிந்தனைகள் நம் மக்களுக்கும் வந்து சேர வேண்டும், அதற்காக இந்த சர்வதேச புத்தக காட்சி நடத்தப்படுகிறது. அறிவு சங்கத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்.

மொழி பெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உலக பிரநிதிகளுக்கு நான் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன்; தமிழ்நாடு முதலீட்டுக்கு மட்டும் சிறந்ததல்ல, அறிவை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் சிறந்த மாநிலமாக உள்ளது. மொழி என்பது பிரிக்கக்கூடியது அல்ல, உலக மக்களை இணைக்கக்கூடிய பாலமாக இருக்கும். மாணவர்களே, இளைஞர்களே புத்தகத்தை படிப்பதால் நீங்கள் உலக ஜன்னலை திறக்கிறீர்கள். நீங்கள் வாசிக்கும் ஒவ்வொரு பக்கமும், உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும். வளமான சமூகத்தை படைப்போம், தமிழ் மொழியை உலகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம்.

மத்திய அரசின் கலாச்சாரத்துறை தலையீட்டால் சாகித்திய அகாடமி விருது அறிவிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி நடக்குமா? என தெரியவில்லை. கலை இலக்கிய விருதில் அரசியல் குறுக்கீடு ஆபத்தானது. தமிழ்நாடு அரசு ஆக்கப்பூர்வமாக இதனை எதிர்க்கிறது.

புதிய அறிவிப்பு...

ஒரு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் அறிவிப்பை இந்த மேடையில் வெளியிட விரும்புகிறேன். தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் தேசிய அளவில் விருதுகள் வழங்கப்படும். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஒடியா, வங்காளம், மராட்டிய மொழிகளில் வெளியாகிற தலைசிறந்த படைப்புகளுக்கு 'செம்மொழி இலக்கிய விருதுகள்' என்ற பெயரில் விருதுகள் வழங்கப்படும். விருது உடன் ஐந்து லட்சம் பரிசு தொகையும் வழங்கப்படும்'' என்றார்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் இமயம் கூறுகையில், '' சாகித்திய அகாடமி விருது வழங்கும் விவகாரத்தில் பாஜக அரசின் தலையீடு என்பது கீழ்த்தனமான செயல். ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 'செம்மொழி இலக்கிய விருதுகள்' என தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் விருது வழங்கி ரூபாய் 5 லட்சம் பரிசு தொகையாக வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இது மிகவும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு செயல்.

இதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தமிழ்நாடு எழுத்தாளர்கள் சார்பில் கோரிக்கை விடுத்தவுடன் அதனை ஏற்று அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த விருது வழங்குவதில் எந்தவிதமான அரசியல் தலையீடும் இருக்காது'' என தெரிவித்தார்.

