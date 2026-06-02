முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் சிறப்பு மனுப்பெட்டி; பொதுமக்கள் இனி எளிதில் மனு அளிக்கலாம்
புதிய நடைமுறையால் பொதுமக்களின் நேரம் சேமிக்கப்படுவதுடன் அவர்கள் எளிதில் மனுக்களை அளித்துச் செல்ல வழி ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : June 2, 2026 at 5:34 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்திற்கு வெளியே முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அளிக்கும் பொதுமக்கள், இனி சிறப்பு மனுப்பெட்டியில் மனுவை அளிக்கலாம்.
கடந்த மே 10- ஆம் தேதி அன்று சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்நாட்டின் 13- வது முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. முதலமைச்சர் உள்பட மொத்தம் 35 அமைச்சர்கள், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
புதிய அரசு அமைந்துள்ளதால் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அளிக்கும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. குடிநீர் வசதி, சாக்கடை கால்வாய் வசதி, வீட்டுமனை பட்டா, வேலைவாய்ப்பு, சமூக நலத்திட்டங்கள் உள்ளிட்டவைக் கோரி பொதுமக்கள் மனு அளித்து வருகின்றனர்.
அதேபோல், முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றது முதல் விஜய் நாள்தோறும் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தந்து அமைச்சர்கள் மற்றும் துறைச் சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் மற்றும் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறார். புதிதாக பதவியேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய்யை பல்வேறு தரப்பினரும் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேபோல், அமைச்சர்களையும் தொழிலதிபர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதனால் தலைமைச் செயலகத்தில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், பொதுமக்களின் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையிலும், மனுக்களை எளிதாகப் பெறும் வகையிலும் தலைமைச் செயலகம் வெளியே முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு சிறப்பு மனுப்பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை அந்தப் பெட்டியில் நேரடியாக செலுத்த செலுத்தலாம். அதேநேரத்தில் அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க விரும்புபவர்கள் வழக்கம்போல் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்திற்குள் சென்று மனுக்களை வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மனுக்களை விரைவாகவும், ஒழுங்காகவும் பெறுவதற்காக இந்த நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு பெறப்படும் அனைத்து மனுக்களும் உரிய பதிவுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கைக்காக பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாள்தோறும் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலகத்திற்கு மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்தும் ஏராளமான பொதுமக்கள் வந்து மனு அளித்து செல்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.