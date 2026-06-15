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தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் இருந்த முதல்வர் தனிப்பிரிவு மனு அளிக்கும் சிறப்பு பெட்டி அகற்றம்

பொதுமக்கள் நேரடியாக முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்திலேயே மனு அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் தனிப்பிரிவு சிறப்பு மனுப் பெட்டி
முதல்வர் தனிப்பிரிவு சிறப்பு மனுப் பெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 3:34 PM IST

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சென்னை: தலைமைச் செயலகத்திற்கு வெளியே முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு மனுக்களை பெறுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு, தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து பொதுமக்கள் அளிக்கும் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று, அவற்றின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வரும் முக்கிய பிரிவாக செயல்பட்டு வருகிறது.

நாள்தோறும் ஏராளமான பொதுமக்கள் வேலைவாய்ப்பு, குடிநீர் வசதி, சாலை வசதி, கல்வி உதவித்தொகை, சமூக நலத்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் தொடர்பாக தங்களது தனிப்பட்ட மற்றும் பொதுநலக் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளிப்பதற்காக தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், மனுக்களை எளிதாகப் பெறும் வகையில் கடந்த 2 ஆம் தேதி தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு சார்பில் சிறப்பு மனு அளிக்கும் பெட்டி அண்மையில் வைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை அந்த பெட்டியில் நேரடியாக செலுத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டிகுந்தது.

முதல்வர் தனிப்பிரிவு
முதல்வர் தனிப்பிரிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேநேரத்தில், அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க விரும்புபவர்கள் வழக்கம்போல் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்திற்குள் சென்று மனுக்களை வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மேலும், பொதுமக்களின் வருகை அதிகரித்து வரும் சூழலில், மனுக்களை விரைவாகவும் ஒழுங்காகவும் பெறுவதற்காக இந்த நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகவும், பெறப்படும் அனைத்து மனுக்களும் உரிய பதிவுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கைக்காக பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறியிருந்தனர். பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை சிரமமின்றி பெறுவதற்கும், அலுவலக நெரிசலை குறைப்பதற்கும் இந்த ஏற்பாடு உதவும் எனவும் அரசுத் தரப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது.

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எனினும், தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு பெட்டியில் மனு அளிப்பதை பொதுமக்கள் பெரிதும் விரும்பவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. பெரும்பாலான பொதுமக்கள் தங்களது மனுக்களை நேரடியாக அதிகாரிகளிடம் வழங்கவே விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதன் எதிரொலியாக, தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு மனுப் பெட்டியில் பொதுமக்கள் செலுத்திய மனுக்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருந்ததாக தெரிய வந்தது. இதையடுத்து இந்த மனு அளிக்கும் சிறப்புப் பெட்டி இன்று அகற்றப்பட்டது.

இதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் வழக்கம்போல தலைமைச் செயலகத்திற்குள் செயல்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் நேரடியாக மனுக்களை அளித்து வருகின்றனர்.

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