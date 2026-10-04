முதலமைச்சர் ரோடு ஷோவைவிட மக்கள் பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் - தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
இளம் தலைமுறையினர் செல்ஃபோனில் அதிக நேரம் செலவிடுவதை தவிர்த்து, நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார்.
Published : October 4, 2026 at 3:55 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் ரோடு ஷோவில் கவனம் செலுத்துவதை விட மக்கள் பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் Happy Doctor Marathon 2026 ஓட்டப்பந்தயம்,
சென்னை தீவுத்திடலில் நடைபெற்றது. மருத்துவர்களின் அர்ப்பணிப்பு, சேவை மற்றும் கொரோனா காலத்தில் அவர்கள் ஆற்றிய பணியை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயம் நடத்தப்பட்டது. இதில், பாஜக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மாரத்தான் ஓட்டத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "கொரோனா காலத்தில் மருத்துவர்கள் தங்களது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்களை காப்பாற்றினார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த ஓட்ட பந்தயம் நடைபெறுகிறது.
மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பது மட்டுமல்லாமல், பொதுமக்கள் தங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்த ஓட்ட பந்தயம் நடத்தப்பட்டது.
Preventive Medicine எனப்படும் தடுப்பு மருத்துவ முறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து ஓடுவது, உடற்பயிற்சி செய்வது உடலுக்கும், மனதுக்கும் ஆரோக்கியத்தை அளிக்கும். இளம் தலைமுறையினர் செல்போனில் அதிக நேரம் செலவிடுவதை தவிர்த்து, நடைப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
உணவிலும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். பீட்சா, பர்கர் போன்ற உணவுகளை குறைத்து, காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்ட இயற்கை உணவுகளுடன் பாரம்பரிய உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இட்லி, தோசை போன்ற பாரம்பரிய உணவுகளிலேயே புரதம், கார்போஹைட்ரேட் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் சமநிலையாக இருப்பதாகவும், அளவோடு உணவு உட்கொண்டு உடல் எடையை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும்.
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எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அடிப்படை மூலதனம் ஆரோக்கியம்தான். ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் இதுபோன்ற ஓட்டங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக பேசிய தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "இடைத்தேர்தல்கள் வருவது பொதுமக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலமைச்சர் ரோடு ஷோ செல்வதை விட, அலுவலகத்தில் இருந்து மக்களின் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தினால் மக்கள் மேலும் பயனடைவார்கள்" என தெரிவித்தார்.