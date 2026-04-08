ETV Bharat / state

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது - உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து

குற்றச்சாட்டுகளை யார் மீது வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம், ஒரு ஆதாரங்களையாவது இணைத்து மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 8, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆதாரங்கள் இல்லாமல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளர் உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ்.யை இடமாற்றம் செய்ய உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளர் உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ்.யை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் மோகன்தாஸ் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், அமைச்சர்கள் தங்களின் அலுவலக வாகனங்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அலுவலகத்தை மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்காகப் பயன்படுத்த கூடாது. புதிய மானியங்கள், நிதி அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியிடக் கூடாது. ஆனால் தேர்தல் நடத்தை விதி அமலுக்கு வந்தும் முதலமைச்சர் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதித்தால், மாநில அரசின் தடையற்ற நிர்வாகத்திற்கு வழி வகுக்கும்.

தேர்தல் காலத்தில் உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ், சண்முகம் ஐ.ஏ.எஸ், அனுஜார்ஜ் ஐ.ஏ.எஸ் ஆகியோர் செயல்படுவார்கள் என அரசு அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளராக உள்ள உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ், முதலமைச்சரின் சார்பாக அனைத்து நிர்வாகப் பணிகளையும் செயல்படுத்தி வருகிறார். தேர்தல் நேரத்தில் முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளரைத் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கக் கூடாது. தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதித்தால் அது தேர்தல் நடத்தை விதிகளை பாதிக்கும். தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பாதிக்காத வகையில் செயல்பட வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தேர்தலுக்காக பல ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளராக உள்ள உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ்.யை மட்டும் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கக்கூடாது. அனைத்து ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகளும் தேர்தல் பணியில் இருக்கும்போது முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளர் எந்த அடிப்படையில் செயல்படுகிறார் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

தனிச்செயலாளர் உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ் பணி என்ன? அவரது செயல்பாடுகள், காவல்துறையின் தொடர்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகள், உத்தரவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடந்த மார்ச் 20-ஆம் தேதி மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால் உமாநாத் ஐ.ஏ.எஸ்.யை உடனடியாகப் பணி இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையைப் பரிசீலிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 'தேர்தல் ஆணையம் தனது கோரிக்கையைப் பரிசீலிக்கவில்லை' என வாதிட்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "வழக்கில் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. ஆதாரங்கள் இல்லாமல் தொடரப்பட்ட வழக்கை அனுமதிக்க முடியாது. குற்றச்சாட்டுகளை யார் மீது வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம். அதற்காக வழக்கை விசாரிக்க முடியாது. ஒரே ஒரு ஆதாரத்தையாவது இணைத்து மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்யுங்கள்" என மனுதாரரை அறிவுறுத்தி விசாரணையை வரும் ஏப்ரல் 10- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
உமாநாத்
தேர்தல் ஆணையம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
CHENNAI HIGH COURT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.