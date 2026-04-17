தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்தம் வேண்டாம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்தத்தை முழுமையாக எதிர்த்து, நாடாளுமன்றத்தில் தி.மு.க மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிலைபாட்டை உறுதியாக பதிவு செய்துள்ளனர்.

தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத் திருத்த நகலை எரித்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (X/@mkstalin)
Published : April 17, 2026 at 12:53 PM IST

சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிரான நம் போராட்டங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் நாள் இன்று என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய அரசு சார்பில் நாளுமன்றத்தில் 131-வது அரசியலைப்பு சட்டத் திருத்தத்தின்படி, தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு ஆகிய சட்டத் திருத்தங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து, இது தொடர்பான விவாதம் மக்களவையில் நடந்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு தரப்பில் உள்ள திமுக மக்களவை உறுப்பினர்கள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் அறிவுரைப்படி, தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்தத்தை முழுமையாக எதிர்த்து, நாடாளுமன்றத்தில் மாநிலத்தின் நிலைபாட்டை உறுதியாக பதிவு செய்துள்ளனர். அதே நேரம், முதலமைச்சரும் நாமக்கல்லில் வைத்து தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்த நகலை எரித்து தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக இன்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் மு.க.ஸ்டாலின், தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத் திருத்தத்தை ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு மொத்தமாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

மேலும் அவரது பதிவில், “தமிழ்நாட்டின் அரசியலுக்கு மிக முக்கியமான நாள் இன்று. தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான நம் போராட்டங்களின் முடிவினை அறியப் போகும் நாள்.

நம்முடைய கடும் எதிர்ப்பினையும் போராட்டத்தினையும் தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டின் தொகுதி அளவு குறையாது என பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் வாய்மொழி உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனர்.

ஆனால், சொல் ஒன்று. செயல் வேறு என்பதாக, இவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ள சட்டமுன்வடிவு முழுக்க முழுக்க ஏமாற்றுத் திட்டமாக இருக்கிறது. இதை நம்பவும் முடியாது, ஏற்றுக் கொள்ளவும் முடியாது எனத் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்கிறோம்.

இந்தச் சட்டமுன்வடிவில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு ஆணையத்துக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மூலம், இவர்கள் நினைத்தால் நினைத்த நேரத்தில், நினைத்த முறையில், எப்போது வேண்டுமானாலும் எதிர்காலத்தில், இவர்களுக்குச் சாதகமான வகையில், இந்திய மாநிலங்களின் தொகுதி எண்ணிக்கையை மாற்றியமைத்துக் கொள்வதற்கான வழிவகைகள் இந்தக் கருப்புச் சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. பெரும் சூழ்ச்சியை உள்ளடக்கியதாக இந்தச் சட்டமுன்வடிவு இருக்கிறது.

அவசரகதியில் இதனை நிறைவேற்றக் கூடாது. ஒன்றிய அரசு இதனை முழுவதுமாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். எண்ணிக்கை பலம் இருக்கிறது என்ற திமிரில், எங்களின் எதிர்ப்பை மீறி இதனை நிறைவேற்றினால், அதற்கான விளைவுகளைத் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.

நேரு அவர்கள் இந்தியைத் திணிக்க மாட்டோம் என்றார். அவர் இருந்தவரை அந்த உறுதிமொழியைக் காப்பாற்றினார். ஆனால், தற்போதைய ஒன்றிய ஆட்சியாளர்களோ மாநில உரிமைகளைக் காப்பாற்றுவோம் எனச் சொல்லிக் கொண்டே அதனைச் சில்லு சில்லாக நொறுக்கும் வேலையில் ஈடுபடுகின்றனர்.

நாம் கோருவது, முன்னாள் பிரதமர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்களும், வாஜ்பாய் அவர்களும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலேயே திருத்தம் செய்து, 25 ஆண்டுகளுக்குத் தொகுதி மறுசீரமைப்பை நிறுத்தி வைத்ததைப் போன்ற சட்டப் பாதுகாப்பு. தமிழ்நாட்டின் குரலுக்கு ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு செவிசாய்த்தே ஆக வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நேற்று வியாழக்கிழமை, முதலமைச்சரின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள தி.மு.க கூட்டணிக் கட்சி உறுப்பினர்கள், தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்தத்தை எதிர்த்து தங்கள் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர்.

