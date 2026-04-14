'கலைஞர் கனவு இல்லம்': பயனாளியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற ஸ்டாலின்
இன்று அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வேலூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
Published : April 14, 2026 at 3:19 PM IST
வேலூர்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது பரப்புரையின் ஒரு பகுதியாக, 'கலைஞர் கனவு இல்லம்' திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்தவரின் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
வேலூர் மாவட்டம் கந்தனேரியில் இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளார். இதனை முன்னிட்டு வேலூருக்கு வந்த முதலமைச்சர், காலை முதலே கே.வி.குப்பம் பகுதியில் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, கே.வி.குப்பம் பஜார் வீதி, அம்பேத்கர் தெரு, மற்றும் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்தார்.
இந்த நடைபயிற்சியின் போது, கே.வி. குப்பம் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் ராஜேஸ்வரிக்கு ஆதரவு கோரி வாக்கு சேகரித்தார். குறிப்பாக பெண்களிடம் கலந்துரையாடி ஆதரவு கோரியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. மேலும், இன்று தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு, பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, இன்று அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் என்பதால், அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் கே.வி.குப்பம் பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள ஒரு டீக்கடையில் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து டீ குடித்து, அவர்களிடம் உரையாடி வாக்கு சேகரித்தார். முதலமைச்சர் வருகையை முன்னிட்டு பெண்கள், இளைஞர்கள் என அதிக அளவில் திரண்டு, அவருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
இன்று, கே.வி. குப்பம் தொகுதியில் காலைப் பரப்புரையின்போது, கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டப் பயனாளி ஒருவரின் வீட்டுக்கு, அவரது அன்பான அழைப்பை ஏற்றுச் சென்றேன்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 14, 2026
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்திலும் அந்தச் சகோதரி மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று வருகிறார். அவரது குழந்தைகளும் பள்ளியில் காலை… pic.twitter.com/wTgDRFMGcX
இதனைத்தொடர்ந்து, தனது பரப்புரையின் போது “கலைஞர் கனவு இல்லம்” திட்டத்தின் பயனாளி ஒருவரின் வீட்டிற்கு முதலமைச்சர் சென்றார். அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண் “கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம்” மூலம் மாதம் ரூ.1000 பெறுவதாகவும், மேலும் தனது குழந்தைகள் பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பயனாளிகளாக இருப்பதாகவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.
இன்று, கே.வி. குப்பம் தொகுதியில் காலைப் பரப்புரையின்போது, கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டப் பயனாளி ஒருவரின் வீட்டுக்கு, அவரது அன்பான அழைப்பை ஏற்றுச் சென்றேன்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 14, 2026
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்திலும் அந்தச் சகோதரி மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று வருகிறார். அவரது குழந்தைகளும் பள்ளியில் காலை… pic.twitter.com/wTgDRFMGcX
அப்போது முதலமைச்சர், “அடுத்து இல்லத்தரசி ரூ.8000 கூப்பனில் என்ன வாங்கப் போகிறீர்கள்?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அந்த பெண் பிரிட்ஜ் (fridge) வாங்கப் போவதாக கூறினார்.
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், “வீட்டிற்கு தேவையான எந்தப் பொருளையும் பெண்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். அவர்கள் தான் குடும்பத்தின் தலைவிகள், இல்லத்தின் அரசிகள். 2026 தேர்தலில் தமிழ்நாடு அணி வெல்ல வேண்டும் என்றால், குடும்பங்களில் பெண்களின் தீர்மானமே முக்கியம்” எனக் கூறினார்.