இஸ்லாமியர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தொடர்ந்து 5 முறை வெற்றி பெற்ற கே.பி. அன்பழகனை எதிர்த்து, திமுக சார்பில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் போட்டியிடுகிறார்.
Published : April 15, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 12:43 PM IST
தருமபுரி: பாலக்கோடு தொகுதியில் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இஸ்லாமியர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கோடு, தருமபுரி, அரூர் உள்ளிட்ட ஐந்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று மாலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார். அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நேற்று இரவு தருமபுரி வந்தடைந்தார்.
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இன்று காலை பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் மருத்துவர் செந்தில்குமாரை ஆதரித்து, பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். பின்னர், பாலக்கோட்டில் கோட்டை தெரு, மைதிநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்ற அவர், அங்குள்ள இஸ்லாமியர்களின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.
அதன் பின்னர் பேருந்து நிலையம், கடைவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார். இதையடுத்து, தக்காளி மார்க்கெட் பகுதிக்கு சென்ற அவர், பேருந்துகளில் இருந்த பயணிகளுக்கு கை கொடுத்து திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டினார். முதலமைச்சர் வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ளதை அறிந்த பொதுமக்கள், அங்கு சாரை சாரையாக வந்து அவருடன் ஆர்வத்துடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர்.
#வெல்வோம்_ஒன்றாக! #VoteForDMK #DharmapuriWithDMK — M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 15, 2026
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பாலக்கோடு, அரூர் (தனி) ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிடுகிறது. குறிப்பாக, பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் தொடர்ந்து 5 முறை சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கே.பி.அன்பழகனை எதிர்த்து, திமுக சார்பில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் போட்டியிடுகிறார்.
|இதையும் படிங்க: ஸ்டாலினிடம் மீண்டும் தமிழ்நாட்டை ஒப்படைத்தால் மக்கள் தாங்க மாட்டார்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று வேலூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கலைஞர் கனவு இல்ல திட்ட பயனாளியின் வீட்டிற்கு சென்று, அவர்களிடம் இல்லத்தரசி 8000 ரூபாய் கூப்பன் திட்டம் குறித்து உரையாடினார். தொடர்ந்து முதலமைச்சர் இன்று மாலை 5 மணிக்கு தருமபுரி, இரவு 7 மணிக்கு சேலம் கோட்டை மைதானம் ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.