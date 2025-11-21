ETV Bharat / state

நெல் ஈரப்பத அளவில் தளர்வு தராத ஒன்றிய அரசு - எதிர்த்து போராட திமுக நிர்வாகிகளுக்கு ஸ்டாலின் கட்டளை

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி, அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய 3 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளுடன் திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று நேரடி சந்திப்பு நடத்தினார்.

டெல்டா மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் நேரடி சந்திப்பு
டெல்டா மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் நேரடி சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 21, 2025

சென்னை: நெல் ஈரப்பத அளவில் தளர்வு தராத ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி கண்டிக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டெல்டா மாவட்ட கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில், ‘உடன்பிறப்பே வா’ என்ற தலைப்பில் தொகுதி வாரியாக பகுதி, நகர, ஒன்றிய, பேரூர் கழகச் செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக தி.மு.க தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேரடியாக சந்தித்து வருகிறார்.

இன்றைய சந்திப்பில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி, அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய 3 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் நேரடி சந்திப்பு நடத்தினார்.

இந்த சந்திப்பில் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பணிகளில் (SIR) உள்ள குழப்பங்களினால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது என்பதால், வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு நிர்வாகிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல் வழங்கினார்.

எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில் பல இடங்களில் கணக்கீட்டுப் படிவங்களை பதிவேற்றம் செய்யும் போது, ஆன்லைன் சர்வர் மெதுவாக இருப்பதாக நிர்வாகிகள் முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சந்திப்பில், நெல் ஈரப்பத அளவில் ஒன்றிய அரசிடம் தளர்வு கோரிய முதலமைச்சருக்கு டெல்டா மாவட்டங்கள் சார்பில் நிர்வாகிகள் நன்றி தெரிவித்தனர். மேலும், ஈரப்பத அளவில் தளர்வு தராத ஒன்றிய அரசை, போராட்டம் நடத்தி கண்டிக்க வேண்டும் எனவும் நிர்வாகிகள் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

உடன்பிறப்பே வா நிகழ்வு

முதலமைச்சர் உடனான இந்த சந்திப்பு கடந்த ஜூன் மாதம் 13 ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்பட்டது. இதன்படி, திமுக நிர்வாகிகளை நேரடியாக அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைத்து முதலமைச்சர் சந்தித்து வருகிறார்.

இந்த சந்திப்பின் போது, சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் ஆட்சியின் மீது பொதுமக்கள் ஆதரவு மனநிலை குறித்தும், இளைஞர்கள் முதல் முதியவர்களின் வரை உள்ள மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டறிந்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: குன்றத்தூர் இரட்டை கொலை வழக்கில் 3 பேருக்கு 6 ஆயுள் தண்டனை! காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

மேலும் மாணவர்கள், பெண்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் அரசின் திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் எடுத்துச் சொல்லி அரசின் செயல்பாடுகளை விளக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுரைகள் வழங்கி வருகிறார். மேலும், தொகுதி வாரியாக உள்ள உட்கட்சி பிரச்னைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் கேட்டு வருகிறார்.

நேற்றைய தினம், திருவள்ளூர் மாவட்ட சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட நிர்வாகிகளுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு நடத்தினார். இன்றைய நிகழ்வு அவரது 122 ஆவது சந்திப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

