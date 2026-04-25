முடிந்தது தேர்தல்: குடும்பத்துடன் கொடைக்கானலுக்கு பறந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

முடிந்தது தேர்தல்: குடும்பத்துடன் கொடைக்கானலுக்கு பறந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கொடைக்கானலுக்கு ஓய்வெடுக்க செல்லும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மீண்டும் சென்னை திரும்ப உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : April 25, 2026 at 9:56 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஓய்வெடுப்பதற்காக குடும்பத்தினருடன் இன்று கொடைக்கானல் செல்கிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்தது. தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டனர். கோடை வெயில் சுட்டெரித்த நிலையிலும் எந்தவித சுணக்கமும் இன்றி கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
வரும் மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு இன்னும் 10 நாட்கள் உள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது ஓய்வு எடுப்பதற்காக இன்று தனது குடும்பத்தினருடன் கொடைக்கானல் செல்கிறார்.
இன்று காலை 10 மணி அளவில் தனது குடும்பத்துடன் சென்னை விமான நிலையம் செல்லும் ஸ்டாலின், அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை செல்கிறார். மதுரையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக கொடைக்கானல் சென்றடைகிறார். அங்கு தனியார் ஹோட்டலில் தங்கி நான்கு நாட்கள் ஓய்வெடுக்கும் முதலமைச்சர், வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மீண்டும் சென்னை திரும்ப உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கொடைக்கானில் முதலமைச்சர் தங்கும் இடத்தை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அங்கு ட்ரோன்கள் பறக்கவும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக தேர்தலுக்கு பிறகு ஸ்டாலின் கொடைக்கானலுக்கு சென்று ஓய்வெடுப்பது வழக்கம். இதனிடையே, நேற்றைய தினம் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தாருடன் துபாய் சென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேபோல், மற்ற கட்சிகளின் தலைவர்களும், சில வேட்பாளர்களும் ஓய்வெடுப்பதற்காக கோடை வாசஸ்தலங்களுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில், அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் (இவிஎம்) தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் பாதுகாப்பு அறைகளில் (Strong Room) வைக்கப்பட்டு, அந்த அறைகள் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மொத்தம் 18 ஆயிரம் போலீசாரும், துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.